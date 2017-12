Gdje je 'Cora'?: Kao djevojčica u 'Titanicu' je plesala s Leom

Osim Rose (Kate Winslet), Jack (Leonardo DiCaprio) je u 'Titanicu' imao još jednu omiljenu djevojku. Cora Cartmell, djevojčica koja je zaplesala s Jackom za vrijeme 'tuluma' za putnike treće klase. Kada mu je u naručje ipak 'pala' Rose, Jack je Cori poručio da mu je ona 'i dalje najbolje djevojka'.

Coru je utjelovila Alexandrea Owens, koja je tada imala devet godina. Danas 29-godišnja Alexandrea ponosna je na svoju ulogu u bezvremenskom hitu i ne smeta je što joj dan danas ljudi prilaze i citiraju joj dijalog iz filma.

- Ljudi me i dalje prepoznaju. Nedavno mi se to dogodilo kada sam bila u baru s prijateljima. Konobarica koja nam je donijela pića mi je rekla da misli da sam Cora iz Titanica. Htjela mi je odmah reći 'I dalje si mi najbolje djevojka, Cora', ali je mislila da će se osramotiti, ako je u krivu - ispričala je Owens za The Sun.

Kada je bila na setu, satima je morala čekati svoju scenu s Leonardom, a vrijeme je provodila crtajući s njim. Sjeća ga se kao iznimno duhovitog i ljubaznog.

Alexandrea se trenutno, otkriva, bavi komedijom.

- Pišem scenarij za skečeve i uskoro ću početi producirati. Također trenutno pišem svoj prvi roman - rekla je bivša glumica.