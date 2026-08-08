Gdje je danas Erin Brockovich?

Ime Erin Brockovich postalo je sinonim za borbu Davida protiv Golijata, za upornost i pravdu za "malog čovjeka". Zahvaljujući Oscarom nagrađenom filmu iz 2000. godine, njezina priča o razotkrivanju korporativnog zataškivanja postala je globalno poznata. No, tri desetljeća nakon povijesne pobjede, Brockovich ne miruje. Danas, s istim žarom, vodi novu bitku, ovaj put protiv nevidljivih, ali sveprisutnih tehnoloških divova i njihovih podatkovnih centara.

Priča koja je osvojila Hollywood

Sve je počelo 1993. godine kada je Brockovich, tada samohrana majka troje djece bez formalnog pravnog obrazovanja, radila kao pravna službenica u odvjetničkom uredu Eda Masryja. Radeći na naizgled rutinskom slučaju nekretnina u kalifornijskom gradiću Hinkley, naišla je na medicinsku dokumentaciju koja je otkrila zastrašujuću istinu: stanovnici su masovno obolijevali od teških bolesti. Svojom neumornom istragom otkrila je da je tvrtka Pacific Gas & Electric (PG&E) desetljećima zagađivala podzemne vode heksavalentnim kromom, iznimno kancerogenom tvari.

Foto: IFA Film

Između 1952. i 1966. godine, PG&E je koristio heksavalentni krom u rashladnim tornjevima svoje kompresorske stanice kako bi spriječio koroziju. Otpadne vode ispuštali su u obližnje bazene bez zaštitne obloge, odakle je toksična kemikalija prodrla u izvore pitke vode o kojima je ovisila cijela zajednica. Brockovich je, unatoč predrasudama i nedostatku podrške, uspjela zadobiti povjerenje lokalnog stanovništva, prikupiti stotine svjedočanstava i izgraditi slučaj koji je rezultirao jednom od najvećih nagodbi u povijesti američkog pravosuđa. Godine 1996., PG&E je pristao isplatiti 333 milijuna dolara odštete pogođenim obiteljima.

Ova nevjerojatna priča pretočena je u film "Erin Brockovich" redatelja Stevena Soderbergha, s Juliom Roberts u glavnoj ulozi, koja je za svoju izvedbu nagrađena Oscarom. Sama Brockovich, koja se u filmu pojavljuje u cameo ulozi konobarice, potvrdila je da je film oko 98 posto točan, čime je njezina borba postala dio popularne kulture i trajna inspiracija. Večeras možete pogledati film na Doma TV od 20 sati.

Što danas radi Erin Brockovich?

Tri desetljeća kasnije, Brockovich se suočava s novim, kako sama kaže, još većim neprijateljem. Ovog puta ne radi se o jednoj tvornici u zabačenom gradu, već o globalnoj industriji koja pokreće digitalni svijet - podatkovnim centrima za umjetnu inteligenciju (AI).

Sve je počelo jednog jutra kada je u svom sandučiću pronašla tridesetak e-mailova iz iste zajednice. Stanovnici su bili zabrinuti zbog tajnovitog građevinskog projekta u njihovom susjedstvu, za koji se ispostavilo da je golemi podatkovni centar. Problemi su bili poznati: enormna potrošnja vode i električne energije, buka i potpuni nedostatak transparentnosti.

‌- O moj Bože, ovo je Hinkley na je*enim steroidima - izjavila je Brockovich u intervjuu za magazin PEOPLE, shvativši razmjere problema.

‌- Ovo nije Hinkley u jednoj državi. Ovo je Hinkley u više okruga i gradova, u svakoj državi.

Kako bi shvatila puni opseg problema i pružila platformu zabrinutim građanima, u proljeće ove godine pokrenula je projekt mapiranja podatkovnih centara diljem SAD-a, stranicu brockovichdatacenter.com. Odaziv je bio nevjerojatan. U prva tri dana, stranica se dva puta srušila zbog preopterećenosti. Ubrzo je prikupljeno više od osam tisuća prijava građana.

Pritužbe su slijedile isti obrazac. Ljudi su se budili uz buku gradilišta, bez da su ikada bili obaviješteni o planovima. Brockovich tvrdi da je tajnost ključni dio strategije tehnoloških kompanija, koje često koriste ugovore o tajnosti (NDA) kako bi spriječile lokalne dužnosnike da informiraju javnost.

Foto: Profimedia

‌- Nismo imali pojma. Probudili smo se uz ovu gradnju. Nismo bili obaviješteni. Gradsko vijeće nam ništa nije reklo. Bili smo potpuno u mraku - rekla je, prepričavajući iskustva brojnih građana.

Zabrinutosti koje ljudi prijavljuju su ozbiljne: od nestanka divljih životinja i problema s uzgojem stoke, do promjene boje vode, pada tlaka u vodovodnoj mreži i drastičnog porasta računa za komunalne usluge. Brockovich, sada baka petero unučadi, vidi svoju ulogu kao "navijačice" za zajednice koje se bore. Njezina mapa osnažuje ljude, pokazujući im da nisu sami u svojoj borbi i da se, kada djeluju zajedno, promjena zaista može dogoditi.

*uz korištenje AI-ja

