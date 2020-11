Gdje je Kevinov nasljednik danas? Odustao je od glume, nemoguće ga je prepoznati

Iako je s trećim nastavkom ova filmska franšiza počela tonuti, javnost i industriju ipak je iznenadila činjenica kako je Linz od glume u potpunosti odustao i danas se bavi zaštitom okoliša

<p><strong>Macaulay Culkin</strong> proslavio se u prva dva nastavka hit franšize 'Sam u kući', koji će vjerojatno i ovog prosinca biti neizbježni na raznim tv kanalima, no saga je završila tek nakon pet filmova. Već 'Sam u kući 3' kritika je u potpunosti otpisala, a ni publici nije sjeo pa su četvrti i peti dio franšize bili kudikamo manje ambiciozni projekti. Filmovi nisu išli u kino distribuciju već su bili snimani za TV, a fanovi najčešće ne priznaju nastavke već samo prva dva filma.</p><p><strong>POGLEDAJTE TRAILER ZA FILM:</strong></p><p>U trećem filmu po redu Macaulayja Culkina zamijenio je Alexander David Linz, a promijenila se cijela glumačka postava, likovi te premisa filma. Novi dječak u trećem nastavku slučajno se domogao mikročipa, koji je bio skriven u automobilu igrački, a za kojim tragaju opasni zločinci te on zbog svega toga postaje njihova meta.</p><p>Nije Kevinov nasljednik igrajući Alexa ostvario ni približno veliku popularnost, no javnost i industriju ipak je iznenadila činjenica kako je od glume u potpunosti odustao i danas se bavi zaštitom okoliša.</p><p>Film 'Sam u kući 3' tada 8-godišnji Linz snimio je 1997., pojavio se u filmu 'Veliki potez' 2001., glumio je u serijama 'Cybill' i 'Mladi i nemirni', a glumio je i sina Michelle Pfeiffer u filmu 'Jednog lijepog dana'. No, dječački snovi kao da su ga 'prošli', pa se nakon srednje škole odlučio na upis fakulteta i odustajanje od glume. Zadnje uloge imao je još 2007. godine. Danas ima 31 godinu i živi u Los Angelesu, a u javnosti se rijetko pojavljuje.</p>