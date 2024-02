Gdje je nestao Damir iz 'Hell's Kitchena'? Kratko se oglasio: 'Pravila se moraju poštivati...'

Damir Glasnović prošli tjedan je napustio 'Hell's Kitchen', a chef Tomislav Gretić je prije još jedne napete večere obavijestio kandidate da više nije član tima. Gledatelji su se zapitali zašto je Damir naprosto 'nestao'.

- Pravila se moraju poštivati - rekao je kratko Damir za RTL na pitanje zašto više nije u showu. Više o tome nije htio govoriti, a za show ima samo riječi hvale.

- Iskustvo je neopisivo! Upoznao sam divne ljude iz mog tima i to ću pamtiti cijeli život - rekao je, a pohvalio je i chefa Gretića za kojeg je rekao da je 'uvijek bio susretljiv što se tiče pomoći, uvijek bi dao korisne savjete, svaki put kad bi me savjetovao, uvijek bi to na kraju ispalo kako treba'.

Na pitanje bi li nešto promijenio da opet uđe u show, Dami kaže da bi sigurno promijenio nekoliko stvari.

- Puno bih hrabrije išao, puno bi bolje to izgledalo što se tiče samog kuhanja, puno preciznije - poručio je.