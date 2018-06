Gdje je Prva Dama? Melania se nije pridružila mužu na Floridi

Bivša manekenka Melania Trump (48) se zbog operacije bubrega ne pojavljuje u javnosti. S obzirom na to da je nitko nije vidio već gotovo mjesec dana, svjetski mediji su počeli spekulirati o njenom oporavku.

- Vidim da mediji rade prekovremeno spekulirajući o tome gdje sam i što radim. Budite mirni, ovdje sam u Bijeloj Kući sa svojom obitelji, osjećam se sjajno & naporno radim za dobrobit djece i američkog naroda - napisala je Melania na Twitteru kako bi umirila javnosti.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people!