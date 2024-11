Gdje je sat Liama Paynea kojeg je nosio par sati prije smrti? Policija sumnja da je ukraden...

Nestao je Rolex Liama Paynea vrijedan 36 tisuća eura, piše Mirror. Naime, policija je pokrenula potragu za luksuznim satom koji je bivša zvijezda One Directiona nosila samo nekoliko sati prije nego što je pala s balkona hotela u Buenos Airesu.

Policija je izvršila pretres domova trojice muškaraca osumnjičenih u vezi s Liamovom smrću, ali skupocjeni Rolex nije pronađen. Lokalni mediji izvještavaju da su pretražene i kuće dviju djevojaka koje su bile s Liamom tijekom njegovih posljednjih sati. Iako su u istrazi tretirane kao svjedokinje i nisu osumnjičene, ni kod njih nije pronađen nestali sat.

- Znamo iz slika koje su analizirane da je Liam imao sat na ruci na dan smrti. Tražili smo ga u hotelskoj sobi, ali ga nismo pronašli. Sat je tražen i u domovima ljudi protiv kojih se vodi istraga zbog sumnje da su napustili Liama i opskrbili ga drogom, kao i u domovima dviju žena koje su bile s Liamom u sobi na dan kad je umro.

Hotelska soba je još uvijek zapečaćena sudskim nalogom i nitko ne može ući. Potraga za satom u domovima ljudi s kojima je Liam bio u kontaktu prije smrti bio je početni prioritet, ali sada će se provesti još jedna inspekcija da se vidi je li ostao negdje u njegovoj sobi - rekla je policija.

Podsjetimo, policija u Argentini uhitila je tri osobe osumnjičene za smrt bivšeg člana grupe One Directiona, Liama ​​Paynea.

Argentinski su tužitelji rekli da je jedna osoba koja je bila u društvu pjevača optužena za napuštanje osobe, nakon čega je uslijedila smrt, kao i za opskrbu i omogućavanje korištenja opojnih droga. Zaposlenik hotela i treća osoba također su optuženi za nabavu narkotika.

Pjevač je preminuo prije tri tjedna nakon pada s balkona na trećem katu hotela u Buenos Airesu.

Bivši član One Directiona preminuo je 16. listopada nakon što je pao s trećeg kata hotela u Buenos Airesu. Njegov pogreb očekuje se ovog tjedna u katedrali sv. Pavla u Wolverhamptonu.