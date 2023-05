Gdje odsjedaju naši Letovci? 'To je geto hotel, ne mogu vjerovati da su ih baš tamo smjestili...'

Prošlo je više od dva tjedna otkako se Let 3 ‘’teleportirao’’ u Liverpool i ‘’ŠČ manija’’ zavladala je rodnim gradom Beatlesa. Od same ‘’teleportacije’’ njihovi dani ispunjeni su nastupima, intervjuima, druženju s fanovima, te s takvim rasporedom dečki i nemaju puno vremena za odmor.

Nažalost, glavni vokal benda, Zoran Prodanović Prlja (58), kolegama se nije mogao pridružiti u srijedu navečer na fantastičnom nastupu u poznatom drag klubu. ‘’Prlja je u ‘banani’. Nos mu curi i mora se odmarati’’, rekli su nam iz njegova tima.

Prlja je glas odmarao u hotelu Novotel u samom centru Liverpoola. Iz sobe nije izlazio, a društvo mu prave supruga Marija te kćeri Mara i Vera. U sobi do njegove smješten je Damir Martinović Mrle (61) s partnericom Ivankom Mazurkijević (51) i njihovom kćeri Evom.

Hotel u kojem borave otvoren je 2009. godine, a u njemu su od tada odsjele najveće svjetske zvijezde.

Iz daljine zgrada hotela, koji se od otvaranja adaptirao triput, izgleda veličanstveno, no čim se malo približite, vidjet ćete da su zidovi išarani grafitima, a ispred njega se okupljaju lutalice i pijanci. Fotografije na internetskoj stranici ostavljaju dojam da je to smještaj koji bi svaki gost poželio, no stvarnost je drugačija.

Unutrašnjost hotela izgleda prilično neodržavan. Nekoć najluksuzniji hotel u Liverpoolu kroz godine ostao je bez svog sjaja i trenutačno na stranici Trip Advisor ima ocjenu 4,9. Zapravo, hotel i nije na dobrom glasu te ga turisti izbjegavaju.

- To je geto hotel. Ne mogu vjerovati da su ih tamo smjestili, pa to je najgori hotel u Liverpoolu - rekla nam je Hrvatica Marija, koja u Liverpoolu živi posljednjih šest godina.

Prema pisanju britanskih medija, hotel ima problema s gradskom inspekcijom

Letovce prije finala nismo zamarali s takvim informacijama, no zanimalo nas je kako su oni zadovoljni sa smještajem.

- Ma OK je. Nisam previše tamo - rekao nam je Mrle.

