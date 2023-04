Gdje su žene dinastije Mamić? Jedne čuvaju tajne u dobru i zlu, a druge za njih ne žele ni čuti...

A što se događa i kako danas žive dame koje s ponosom ili su nekoć s ponosom nosile prezime Mamić? Marinina i Zdravkova starija mezimica, kćer Lucija od kraja prošle godine na sve se moguće načine pokušava probiti na tržište projektom High Paw. Domislila se ponuditi kozmetiku, odjeću i opremu za pse koji, kako je opisala mlada poduzetnica s diplomom Griffith College Dublina, odišu luksuzom.

Foto: PROMO

- Cilj mi je kupcima omogućiti da nađu sve što njihovom kućnom ljubimcu treba, ali ne uobičajene brendove iz trgovine za kućne ljubimce u susjedstvu, već brendove čije je ime sinonim za iznimnu kvalitetu i besprijekoran dizajn - izjavila je Lucija. Na njezinu sestru Ivu tata Zdravko, bjegunac od hrvatskog pravosuđa, registrirao je firmu Plavo sunce kojom se bacio u biznis postavljanja solarnih panela za proizvodnju električne energije. Preko firme u kojoj je mlađahna Iva jedna od investitora(suvlasnica valjda), Mamići su se poslovno povezali s obitelji šefa lokalne policije u Čitluku, Željka Ostojića. Zgodno i praktično.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ipak, Luciju i Ivu po Mostaru, Čitluku i Ljubuškom ne viđaju osobito često jer se djevojke radije provode sa svojim društvima s kojima su odrastale u Zagrebu. Supruga nekadašnjeg nogometnog reprezentativca Tina Jedvaja, Dina Jedvaj jedna je od njih. A cure se vole družiti i s drugom suprugom svog polubrata Marija, Tiom Mamić, djevojački Jurčić.

Ona se pak povukla iz javnog života otkada je ušla u obitelj. Izrazito je posvećena odgoju sina kojeg je dobila u prvom braku, tvrdi kako brine i o Marijevoj djeci koju je dobio u braku s Monikom kada provode vrijeme zajedno i baš ju se ne viđa po trendseterskim mjestima. Češće je se može sresti na piću s mamama kolega iz sinova razreda.

Foto: Ilustracija/Robert Anic/PIXSELL

Zoran Mamić, koji također uživa u statusu bjegunca od hrvatskog pravosuđa zadnje dvije godine, s trećom suprugom Senkom živi mirnije nego li ikad prije. Volio je izlaziti, obilaziti noćne klubove, provoditi se, uživati u društvu lijepih, a često i značajno mlađih dama. U posljednje vrijeme se, kažu, smirio. Kupio je u centru Mostara stan od 200 kvadrata i ondje podiže kćerkicu s fatalnom, 11 godina mlađom Senkom koju je 2019. upoznao u Dubaiju. Zoran je u prvom braku s Vanjom Horvat dobio dvoje, danas odrasle djece. Vanja se za Zorana udala kad je imala 22 godine i, kao sve žene Mamić, svoju karijeru stomatologa je zanemarila te se posvetila obitelji i Zoranovu nogometu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

RASTAVA NAKON AFERE

Nakon godina burnog braka, nakon što je iz medija saznala za suprugovu aferu, odlučila se rastati. Pripao joj je dio zajedničke imovine, u koju spadaju i dvije stambene zgrade u Njemačkoj. Kada se oporavila od stresa, pokrenula je privatan biznis kojeg vodi i širi. Ne voli da ju se javno povezuje niti previše ispituje o nekadašnjem mužu i njegovoj obitelji. Bilo joj je sasvim dovoljno što ju je USKOK pretresao dok je istraživao Zdravka i Zorana, makar je tada već bila razvedena nekoliko godina od Zorana. A njegova druga supruga, Ana Mamić ex. Šikić, zbog koje je uostalom i skončao brak s Vanjom? Ni čuti je, ni vidjet... Brak im je trajao dvije godine.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Riječka ekonomistica i ‘u ljubavi’ viđena je tek par puta, dva-tri, u svečanoj loži Maksimirskog stadiona, pozirala je na dan vjenčanja preplašeno nasmiješena u Zokijevu zagrljaju i to je otprilike to. Nije poznato je li nakon Mamića našla sreću niti s kim. No, doznali smo svojevremeno, u veljači 2021. o čemu smo prvi pisali, kako su Zoki i Ana nakon razvoda ozbiljno na zadarskom sudu zaratili oko vikendice u kojoj su svi Mamići ljetovali u Staroj Novalji, a koja je glasila na Zorana. U tužbi je riječka ekonomistica tražila polovicu dvaju apartmana veličine 61,45 kvadrata i 59,58 kvadrata na prvom katu vile na Pagu. Tvrdila je kako je u pretežitom dijelu sudjelovala u kupnji, a naročito u cijelosti opremila sporne apartmane”. Ako je suditi po vlasničkim papirima, pobjedu nije izborila budući da je njezin bivši suprug bio upisan kao jedini vlasnik apartmana u Novalji sve dok ih nije prodao. No o raspodijeli carstva, sudbini nekretnina i pokretnina dinastije Mamić čitajte sutra, u novom nastavku serijala koji donosi 24sata.

Najčitaniji članci