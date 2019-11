Gego: Odustao sam od estrade i od žena, sad berem masline...

Hrvatskog Boba Marleya, Hvaranina Stjepana Barišića Gege (49), na sceni nema godinama. S hitom “Jamajka” proslavio se prije 14 godina, a njegov Picigin bend prestao je postojati 2009. nakon što je Gego izašao iz reality showa “Farma”.

- Bend se nije raspao nego se nismo našli više. Otišli smo na dvije strane, oni tamo, ja ovamo. Nakon ‘Farme’ smo rekli napraviti pauzu godinu-dvije i nismo se više našli nikad. Nije mi krivo, sve je to život. Ne žalim ni za čim – kaže nam na početku razgovora Gego. Do lani je najavljivao veliki povratak na estradu, no to se nije dogodilo. A ni neće.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - Ne mislim se više vraćati na estradu. Ništa, što će biti, na Hvaru sam i berem masline. Gotovo je s estradom. Ne ide pa ne ide. Nije me ni briga više. Uostalom, estrada je stresna ako si u onakvoj mašineriji. Nisam pet godina napisao pjesmu - iskreno nam je rekao Gego. Branje maslina mu je hobi, a živi od iznajmljivanja dva apartmana radnicima, koja je zaradio baveći se glazbom.

- Stvarno sam lukavo to izveo - smije se Gego.

Kaže i da solira već neko vrijeme, točnije - dvije godine.

- Drugi brak potrajao mi je godinu, godinu i pol, ne znam ni ja sam koliko točno. To mi je bio rekordan brak. Puklo je jer je ona bila u Splitu, a ja na Hvaru, nismo mogli više na daljinu funkcionirati - kaže nam otvoreno Gego. Prvi brak trajao je samo šest mjeseci zbog njegova preljuba. Preljub je tad javno priznao i ispričao se bivšoj supruzi zbog tog postupka.

- Loše mi je i žao što je ovako završilo između mene i Marine. To nije bilo to. Da sam je dovoljno volio, ne bih je varao. Grižnja savjesti izjedala me iznutra. Morao sam supruzi priznati da joj već dulje nisam vjeran. Toliko joj dugujem – rekao je tad Gego. Danas kaže da je bio zločest, no ne pada mu na pamet više se ženiti. Kao i s estradom, i tom je odlučio reći zbogom zauvijek.

Foto: Facebook - Dosta mi je brakova za sva vremena. Takav mi je horoskop. Nema ništa od ljubavi, zato berem masline - kaže nam dobro raspoloženi Gego. Kad je sudjelovao u reality showu “Farma” 2009. godine, nastao je skandal. Porazbijao je prozore na farmerskoj kući i posvađao se s Renatom Đošićem Renmanom. Nož iz Geginih ruku oteo je sustanar Mario Mlinarić, a Gego je tvrdio da si je htio prerezati žile na rukama.

- Provocirali su me i maltretirali. Bio sam gladan i žedan. Bilo mi je dosta svega – kaže danas Gego o sudjelovanju o reality showu.

Tad je rekao da boluje od manične depresije i PTSP-a. Na “Farmu” je otišao usprkos tome što su mu liječnici savjetovali da to nije dobro za njegovo zdravlje.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - Pio sam tablete godinama. Bio sam dvije i pol godine u Domovinskom ratu i borio se u zadarskom zaleđu. Na ‘Farmu’ nisam otišao zbog novca već da nešto naučim o životu na selu. Ne pijem više nikakve tablete, berem masline i ne nerviram se. Ne bih više nikad ušao u reality show, ne znam što mi je bilo. Biti zaključan i bez spize, ne dolazi u obzir - kaže nam za kraj Gego, koji je, čini se, napokon pronašao svoj mir, pa više i ne mora pjevati “Ca nigdi mira niman”...

