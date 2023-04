Georgina i Ronaldo u problemu, on se zasitio partnerice: 'Dane provodi u trgovačkom centru...'

Slove za jedan od najskladnijih parova, a svoju ljubav često pokazuju na različite načine putem društvenih mreža. Ipak, čini se da je u stvarnosti veza Georgine Rodriguez (29) i Cristiana Ronalda (38) drugačija.

Prema tvrdnjama portugalske televizije, Cristiano se zasitio svoje partnerice. U emisiji 'Noite das Estrelas' zaključili su kako su se stvorile tenzije između slavnog para te da su upravo zbog toga što mu je Georgina dosadila, započeli i problemi. Kako oni govore, Cristiana je 'umorilo' Georginino ponašanje koje opisuju kao nerealno, prisiljeno i neozbiljno.

U emisiju su doveli i psihologa Quintina Ariesa koji je analizirao ponašanje para u javnosti proteklih nekoliko puta. Došao je do istog zaključka.

- Ronaldovo ponašanje u zadnje vrijeme pokazuje dvije stvari - da u privatnom životu trenutačno nije sretan te da što se više udaljava od svoje majke Dolores Aveiro, manje je temperamentan. Svi znamo zašto se pomalo udaljava od svoje obitelji - rekao je psiholog.

Novinar Daniel Nascimento nadovezao se na tvrdnje psihologa pa rekao:

- Ronaldo nije sretan. Georgina troši dane u trgovačkom centru u Rijadu i to je jedan od razloga zašto je situacija postala ozbiljna. Ona samo troši, troši i troši. Najgore od svega je to što misli da je na njegovoj razini. Stavlja sebe na postolje, a njemu se to nimalo ne sviđa.

Situaciju između para komentirao je i voditelj emisije, Leo Caeiro.

- Govorim to već mjesecima. Ne ide im dobro i velike su šanse da će prekinuti. Stvarnost je takva da se Cristiano zasitio nje. Još uvijek stojim pri tvrdnji da se neće vjenčati. Zajedno su zbog promocije - rekao je Caeiro.

Ipak, postoje i oni koji se ne slažu s njihovim mišljenjima. Jedna od njih je nogometaševa prijateljica Filipa Castro, koja ga je u emisiji obranila.

- Mogu potvrditi sa sigurnošću da im dobro ide. Ovo su samo priče i tračevi koje su stvorili ljudi koji ne mogu podnijeti Georginu - rekla je.

Prisjetimo se, nedavno su u javnost procurili šokantni dokumenti u kojima je Georgina navedena kao Cristianova ropkinja. Par se preselio u Saudijsku Arabiju gdje nevjenčanim parovima nije dopušteno živjeti zajedno. Twitterom se proširila Georginina navodna viza u kojoj piše da je ona nogometaševo vlasništvo jer po zakonima države u kojoj žive, žena ne može biti neovisna.

