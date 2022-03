Dokumentarna serija 'Soy Georgina' postala je ubrzo hit na Netflixu, no nije sve tako idealno kako se isprva čini. Manekenka i partnerica Cristiana Ronalda (37), Georgina Rodriguez (28) nosi se s brojnim osudama i predrasudama, tvrdi. Kritičari, ali i dio njezine obitelji, optužili su je da je s Ronaldom samo zbog njegovog bogatstva.

POGLEDAJTE VIDEO:

U intervjuu za španjolsko izdanje Forbesa progovorila je o svojim osjećajima i o tome kako se nosi s njima.

- Istina je da su mi posljednjih godina stvari krenule na bolje, ali isto tako sam jako radila i znala sam kako iskoristiti svoje vrijeme i društvene mreže. Nekada me nazivaju 'partnericom' na pogrdan način, ali to me ne boli - izjavila je manekenka, koja smatra da bi financijski prosperirala i bez nogometaša.

O milijunima koje je, kako kaže, sama zaradila, ne želi govoriti, ali ipak ističe.

- Kada je riječ o novcu, morate mi oprostiti, no ne govorim o tome koliko je milijuna na mom bankovnom računu, ali ima ih - izjavila je odlučno Rodriguez.

Priznaje tek kako joj život s Cristianom pruža brojne mogućnosti. No, kaže da se dosad naradila i sama pa zato nije ni čudno što posjeduje spomenute milijune na bankovnom računu.

- Presretna sam što mi je partner Cristiano Ronaldo, zaljubljena sam u njega i prava sam sretnica zbog toga. Itekako sam svjesna da to što sam mu djevojka nudi meni mnoge mogućnosti, no ja sam izgradila sve ono što imam u životu - izjavila je te nadodala kako je ponosna na svoj rad i na to kako vodi vlastitu karijeru.

- Postigla sam ravnotežu između profesionalnog, privatnog i obiteljskog života - dodala je Rodriguez.