Gerard Butler otkrio što bi radio ako mu ikad propadne karijera

Glumac Gerard Butler (53) otkrio je što bi radio da se ne bavi glumom. Ako mu propadne trenutačna karijera, već ima drugo zanimanje na umu - radio bi kao čuvar parka.

- Išao bih raditi u nacionalni park kao zemljišni povjerenik ili tako nešto. Sviđa mi se ideja da budem prisiljen, ne prisiljen na prirodu, nego na to da to bude moje svakodnevno iskustvo, biti u prirodi - rekao je za Page Six na premijeri svog novog akcijskog filma Plane i dodao da je to jedan od razloga zašto voli svoju domovinu Škotsku.

- Mislim da je to jedno od najljepših mjesta na svijetu. Često praznike provodim na mjestima kao što je Island, usred ničega - kazao je glumac koji, iako misli da je škotski krajolik zadivljujući, nije toliko oduševljen hranom.

- Mislim da smo poznati po drugim stvarima. Znate, mi imamo svoje viskije, imamo svoju glazbu, naše gajde, kiltove, ali Francuzi imaju svoju kuhinju. Talijani imaju kuhinju. Ne bih rekao da bi nam bio prvi izbor reći 'Idemo u škotski restoran' ako govorimo o nevjerojatnoj kuhinji, zar ne? - podijelio je svoje mišljenje.

U novom akcijskom filmu 'Plane', Gerard glumi pilota koji spašava putnike od udara groma slijetanjem na ratom razoreni otok. Film je svjetsku premijeru imao u petak, 13. siječnja.

