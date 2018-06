Gibonni i Jinx u 'napadu' na Sutjesku: To je divan ambijent

Priroda je predivna. Divne su te planine i rijeka Sutjeska, ispričala je pjevačica Josipa Lisac (68) svoje dojmove s prošlogodišnjeg nastupa na festivalu OK Fest. Prvog dana festivala, 6. srpnja će pjevati Hladno pivo i Laka, a tijekom tri dana izmjenjivat će se vrhunska imena regionalne i svjetske glazbene scene.

- Nemam često priliku vidjeti festivale na ovakvim ambijentima - rekao je glazbenik Damir Urban (49) kojemu se sviđa što se sve odvija u Nacionalnom parku Sutjeska. Organizatori kažu kako preko 19 h odličnog glazbenog programa svakoga dana, u kombinaciji sa adrenalinskim sadržajima raftinga i planinarske šetnje, uz posjete nekim od najljepših vidikovaca i predjela u ovom nacionalnom parku, malo će kojeg posjetitelja ostaviti ravnodušnim.

Drugoga dana, 07. srpnja publika će ponovno kraj bazena imati priliku da vruće ljetno popodne provede u odličnoj atmosferi u okviru programa Back to roots uz DJ Umbo/Audio InFunktion. Obojeni program i Atheist Rap uz čvršći zvuk dočekat će OK kampere i pripremiti ih za drugo festivalsku večer na glavnoj bini uz Letu štuke, Jinx i Gibonnija. Za after party druge večeri zaduženi su: Gile – Električni orgazam i Mika the Kawiar.

Vrhunac odlične atmosfere i dobrog provoda donosi i posljednji festivalski dan, 8. srpnja koji počinje na Closing Summer pozornici uz Nebs Jack/Stefan Ivanković/Nikola Todorović . U 17 sati sve se seli na Sesation OK pozornicu gdje će biti Ritam nereda i Orthodox celts.

Nešto hladnije večeri u selu Tjentište sigurno će rasplesati i zagrijati Elemental, S.A.R.S. i Rudimental u finišu festivalskog programa na Jägermeister main stage-u. Posljednji festivalski dan publika će ispratiti uz Remi/Elemental i Vasila Hadžimanova.

Tjentište će tijekom tri dana biti središte okupljanja ne samo zaljubljenika u dobru muziku, provod i druženje, već i mjesto okupljanja ljubitelja prirode koji će se upustiti u OK avanturu. Rafting avantura na Tari pružit će posjetiteljima nesvakidašnji adrenalinski doživljaj vožnjom u čamcima kroz najdublji europski kanjon i drugi po veličini u svijetu, poslije kanjona rijeke Kolorado.

Uz uživanje u rafting avanturi, OK Fest i ove godine nudi mogućnost da posjetitelji kroz šetnju jednom od

najljepših staza koja vodi od Prijevora do Trnovačkog jezera, koje je na prostoru Crne Gore, upoznaju čari i ljepote NP Sutjeska. Na putu do Prijevora zastaje se i na jednom od najljepših vidikovaca – Dragoš sedlo, sa kojeg se pruža fantastičan pogled na jednu od posljednjih sačuvanih prašuma u Europi, Perućicu, te vodopad Skakavac.

