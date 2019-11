Gibonni: Nisu mi prioritet top liste, bitnija mi je dobra pjesma

Razmišljao sam da karijeru gradim izvan granica naše zemlje, no ipak sam ostao u Hrvatskoj, priča nam Zlatan Stipišić Gibonni (51). Glazbenik i najistaknutiji hrvatski kantautor otkrio je kako mu je na koncertima izvan domovine posebno drago kad mu nastup dođu ljudi koji ne razumiju što pjeva.

- Znam puno Nijemaca i Nizozemaca koji su zavoljeli naše domaće pjevače. To znam zbog Olivera. On i ja smo zajedno svirali po Europi. Nakon koncerta dolazili su ljudi pričati s nama i tražiti nas prijevod pjesama. Shvaćam da naš jezik nije svjetski, ali ljudi se očigledno interesiraju za njega - kaže.

Upravo takve nastupe Gibonni ističe kao najveći izazov.

- Zanimaju me mišljenja drugih ljudi. Posebno mi je zanimljivo kako ljudi koji vide da u njihovu zemlju dolazi glazbenik iz male države kupe kartu za koncert i dođu me slušati. To mi je zanimljivije od neke velike karijere - objašnjava.

Iako je za glazbeni put izabrao hrvatsku estradu, često nastupa i po svjetskim dvoranama.

- To što sam ostao u Hrvatskoj to je zato što su me tu prepoznali ljudi moje sorte. Hrvatska je moja adresa iako imam i drugih adresa po svijetu na kojima sviram i koje me raduju, ali one nisu toliko brojne - izjavio je kantautor.

Dodao je da se ipak ni s kim ne bi mijenjao te mu je najvažnije, ističe, da na koncert dođu ljudi koji vole njegovu glazbu.

- Bitan mi je osjećaj koji stvorim s publikom i da moja emocija nađe srodnu dušu - rekao je.

Smatra da bi, kad bi čovjek stalno radio, bio uskraćen za vlastite trenutke radosti. Trebalo mu je dugo, kaže, da pronađe balans između privatnog i poslovnog života.

- Imam jako puno slobodnog vremena. Uspio sam naći balans u životu. U odnosu na druge kolege ne sviram puno jer želim imati drukčiji program i zato nisam stalno u istom gradu. Smatram da je to pošteno prema meni i publici - otkriva i dodaje kako je on kantautor i da mu zato treba mira.

- Najvažnije mi da mogu napisati nešto dobro - kaže.

U slobodno vrijeme voli pogledati dobar film, seriju pa se, govori, ne može odvojiti od nje i onda mora pogledati tri sezone zaredom. Istaknuo nam je kako mu je dobra pjesma bitnija od top lista.

- Ne pripadam u svijet YouTubea, to je za nekoga tko super izgleda, za one mlađe koji se slikaju kraj bazena - izjavio je uz smijeh Gibonni.

Objašnjava nam da je sretan što je njegov put krenuo prije digitalizacije.

- Glazbu sam tako mogao pokazati na pravi način. YouTube nije moj svijet, ipak sam ja stara škola - kaže.

Otkrio je svoje i planove.

- Uvijek nešto radim, dođu mi trenutci da bi pokazao ljudima te moje ideje, ali nije to jednostavno pored tolikih informacija koje kruže u danu. Svjestan sam toga, ali nisam zbog toga uznemiren, ako je pjesma dobra pronaći će srodnu dušu koju će dirnuti - zaključuje Gibonni.

