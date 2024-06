Gibonni vjeruje u našu repku: 'Želim da dobijemo Talijane!'

Zlatan Stipišić Gibonni (55) otvorio je u petak glazbeni festival Melodije Jadrana u Galeriji Meštrović u Splitu. Svojim najvećim hitovima oduševio je publiku te otkrio kako u Splitu nije nastupao od 2021. godine. Koncertu nisu odoljela mnoga poznata lica, poput Jelene Rozge, Ivana Huljića, ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, dizajnerice Anamarije Asanović, Ane i Lucije Zaninović, Mije Dimšić, Marina Jakobića, Petra Šegedina i mnogih drugih iz javnog života.

- Prije 1050 dana smo imali posljednji solo koncert na Sustipanu u Splitu – rekao je Gibonni tijekom koncerta.

Split: Koncertom Gibonnija počele Melodija Jadrana | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

“Hodaj", "Posoljeni zrak i razlivena tinta", "Judi, zviri i beštimje", "Ovo mi je škola", "Oprosti" i "Sreća'' samo su neki od hitova koje je izveo na prekrasnoj povijesnoj pozornici Galerije Meštrović. Glazbeni spektakl potrajao je do dugo u noć, a nakon koncerta ovaj glazbeni virtuoz otkrio nam je "tajnu" svojeg uspjeha. S 43 osvojena Porina, Gibonni je najnagrađivaniji hrvatski izvođač, a slijede ga Oliver Dragojević te grupa Parni valjak.

- Imam tu prednost da mogu doći pred ljude i ogoliti se, pokazati se takvim. Neki ljudi to prihvate, neki okrenu leđa, ali ovi što su ostali to su tvoji. Imam taj blagoslov ovog posla da sam pjevao ono što osjećam. Jedan broj ljudi 'moje sorte' je tu godinama - rekao je.

Split je prošle godine ostao bez najveće pozornice u gradu, Spaladium arene. Mnogi događaji su otkazani ili su prisiljeni na realizaciju u mnogo manjem prostoru s kapacitetom od samo nekoliko tisuća ljudi.

- Joj, kad su nam ugasili arenu! Koliko sam ja samo bio spreman za tu arenu... Fali mi ta splitska arena, ima najbolji zvuk od svih arena u kojima sam nastupao, a svirao sam od Frankfurta do Los Angelesa. Nešto su oni tu dobro napravili, ne znam što, ali zvuk je odličan - istaknuo je Gibonni u razgovoru. Kao i cijela Hrvatska, ni on nije odolio Europskom prvenstvu u Njemačkoj te prati i navija za naše "vatrene".

- Pratim reprezentaciju! Žarko želim da dobijemo Talijane u ponedjeljak! Nekako se nadam taj mentalitet, koji je malo usnuo, uvijek uđe u sve kombinacije pa se naglo probudi... Nadam se da je to taj ponedjeljak za buđenje. Pokušavam sebe staviti na neke šine. 'Ne pričaj, Zlatane, o stvarima u kojima ćeš zvučati ko šarlatan'. Postoje ljudi koji to znaju, ja sam taj koji to pratim i volim, ali to ne znači da znam. Još vjere ima da postoji kombinacija da će to sve biti kako treba.

