Gina Damjanović otkrila da se godinama bori s bolešću: 'Imala sam napadaj prije koncerta...'

Bivša članica grupe Detour i donedavna mentorica u emisiji 'Zvijezde pjevaju', Gina Victoria Damjanović (30) sa 24 godine saznala je da boluje od Jacksonove epilepsije, koja joj je promijenila život u sekundi.

Foto: VLADIMIR URBAN

- Svoju dijagnozu saznala sam prije jednog koncerta. Imala sam napadaj, tada nismo imali pojma o čemu se radi, ali završila sam na hitnom neurološkom i nakon dužeg vremena u principu smo uspjeli doći do dijagnoze. Pretpostavljam da je ta epilepsija krenula puno prije, ali je nismo detektirali i sad evo, prošlo je nekih pet, šest godina više sad ni ne brojim, sad mi je već normalno - otkrila je Gina za IN magazin.

Kada su joj rekli za dijagnozu, Gina je kaže, doživjela šok.

- Pa iskreno veliki šok, pogotovo zato što sam imala jednu situaciju kada mi se prvo dijagnosticiralo, to mi je servirano na dosta hladan način. Evo to je ta dijagnoza, evo vam lijekovi, a ja nemam pojma ni što je epilepsija u tom trenutku, ni na koji način se moj život mijenja ni ništa. Onda sam kasnije došla do izvrsnih liječnika i sad imam izvrsnu doktoricu, profesoricu Iris Zavoreo koja me vodi već neko vrijeme i zapravo epilepsija je pod kontrolom i znam sad sve o svojoj bolesti - rekla je pjevačica.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Gina je otkrila da su njezini najveći 'okidači' stres i neispavanost.

- Znaš koji su okidači, znaš koji su stresori, nekako pratiš to i onda u krajnjem slučaju znaš često i kada ih možeš očekivati pa ti onda bude ti bude malo lakše - rekla je.

Inače, Gina radi i na svom prvom solo albumu koji će u rujnu predstaviti u Petom kupeu.