Giričeka uhvatila trema, Anezi ga opustila: 'Imam iskustva...'

Nakon što su nedavno najavili kako će održati zajednički koncert, pjevačica Alena Nezirević (32), poznatija kao Anez i bivši hrvatski profesionalni košarkaš Gordan Giriček Gira (41) zajedno su zapjevali.

- Bila nam je čast nastupati na 15. rođendanu Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce, koji već osmu godinu provodi projekt 'Moje pravo na igru i sport' koji je sportsko-rekreativni i razvojno-kreativni program za djecu poteškoćama u razvoju. Pozvala nas je organizatorica, bivša rukometašica Maida Arslanagić, koja je na mom Instagramu vidjela da se oformio taj naš 'ulični sastav' - rekla nam je Anezi i otkrila kako je Gira imao malu tremu.

Foto: promo

- Gira je prije nastupa rekao da ima tremu, ali pozitivnu, jer ipak je to njegov prvi službeni nastup u životu. Na kraju je rekao da ga je trema otpustila na bini zbog toga što sam mu ja ulila samopouzdanje svojim stavom i pjevanjem. Vjerojatno jer ja od svoje 17. godine nastupam ljeti gotovo svaki dan, pa je meni to bio tisućiti ili ko zna koji put da stajem pred publiku, al' veliki tremaš ionako nisam nikad bila. Ko zna, budući da je lijepo prošao taj naš neočekivani prvi put na bini, možda se na kraju ozbiljno bacimo na zajedniče nastupe ili snimimo neke covere ili duet. Skužila sam da Gira ima sluha i dobar glas, pa se nikada ne zna! - dodala je Anezi.

Na ideju da skupa održe “koncert” došao je Gira, koji je nedavno spomenuo da bi baš htio zasvirati na ulici. Vježbao je, ali nije znao tko bi mogao biti vokal.

Foto: promo

- Tad je preko zajedničkog prijatelja upitao mene bi li meni to bilo zanimljivo. Meni je to bilo super, jer mi je oduvijek želja s nekim zapjevati na ulici, a nisam imala prilike, jer moji kolege s kojima nastupam nisu bili nikada za to zainteresirani - objasnila je Anezi.