Gisele Bündchen (44) je trudna!

Brazilska manekenka Gisele Bündchen je trudna, javlja People. U romantičnoj vezi je s Joaquimom Valenteom (35), majstorom jiu-jitsua.

- Gisele i Joaquim sretni su zbog novog poglavlja u svom životu i raduju se okruženju punom ljubavi - ispričao je bliski izvor za strane medije.

Prema pisanju stranih medija, manekenka i Valente započeli su romantičnu vezu nedugo nakon što se Gisele razvela od Toma Bradyja.

- Ispočetka su bili dobri prijatelji. Ona je vrlo privatna po tom pitanju i htjela je sve držati u tajnosti dok se ne upoznaju - rekao je ranije izvor za People, a drugi izvor za strane medije je ispričao kako joj je Valente bio 'velika utjeha dok je prolazila kroz razvod'.

Inače, Gisele je od 2009. do 2022. bila u braku s američkim nogometašem Tomom Bradyjem s kojim ima dvoje djece; sina Benjamina i kći Vivian.

The Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit Gala - New York | Foto: XPX/Press Association/PIXSELL