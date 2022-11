Gisele Bündchen nakon razvoda od Toma Bradyja uhvatili su u društvu novog muškarca...

Manekenka Gisele Bündchen (42) ima novog muškarca, piše Page Six. U subotu navečer izašla je s instruktorom jiu-jitsua Joaquimom Valenteom te sa svoje dvoje djece, Benjaminom i Vivian.

Svi su zajedno večerali u Kojiju u Provinciji de Puntarenas. Manekenka je tijekom večeri pokazala trbuh u kratkoj majici te lepršavim hlačama, dok je Joaqim privlačio pozornost u sivoj košulji te kratkim hlačama.

Nije poznato kada je započela romansa ovog para. No zna se da su Bündchen i Valente 2021. godine s njegovom braćom, Pedrom Valenteom i Giuom Valenteom, snimali za magazin Dust.

Osim toga, manekenka se u veljači ove godine okušala u jiu-jitsuu, a Joaquima, Pedra i Guija nazvala je tada 'strašnim učiteljima'. Otkrila je i da se osjeća drugačije otkad se bavi samoobranom.

- Osjećam se snažnije, samopouzdanije i osnaženo otkad sam se počela baviti samoobranom. Osjećam da je to važna vještina za sve, ali posebno za nas žene - napisala je Gisele na Instagramu te je podijelila snimke svojih borilačkih vještina.

Podsjetimo, Gisele se krajem listopada razvela od Toma Bradyja nakon 13 godina braka. Ljubav je pukla nakon 'epskih svađa'. Manekenka je navodno htjela da se umirovi iz svijeta profesionalnog američkog nogometa, no on je to odbio zbog čega ga je odlučila napustiti.

