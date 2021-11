Gitara koju je Eric Clapton svirao 1970. na prvome koncertu uživo njegove tadašnje grupe Derek and The Dominos, prodana je na dražbi održanoj u petak i subotu u New Yorku za 625.000 dolara, objavila je aukcijska kuća Julien's.

Vrijednost Claptonove akustične gitare Martin D-45, čija je prodaja najavljena kao vrhunac dražbe održane u njujorškome Hard Rock Caféu, ali i putem interneta prvobitno je procijenjena na 300.000 do 500.000 dolara.

Njezina je cijena i dalje je puno niža od rekordne cijene postignute za gitaru prodanu na dražbi, a riječ je o poluakustičnoj gitari Kurta Cobaina koju je frontman Nirvane svirao na koncertu "MTV Unplugged" godine 1993. Na dražbi Julien's Auctiona održanoj 2020. postigla je cijenu od 6 milijuna dolara.

Među ostalim gitarama prodanim na izložbi u New Yorku su Gibson Explorer koja je pripadala Edgeu iz grupe U2, a prodana je za 437.500 dolara i Fender Stratocaster na kojoj je svirao gitarist i pjevač Pink Floyda David Gilmour, koja je prodana za 200.000 dolara.

Od prodaje ukupno 1000 predmeta koji su nekoć pripadali Beatlesima, članovima grupe Guns N'Roses i Nirvane, Michaelu Jacksonu, Amy Winehouse, Whitney Houston, Lady Gagi, Madonni, Elvisu Presleyu i Rolling Stonesima, zarađeno je ukupno pet milijuna dolara.