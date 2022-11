Gitarist benda Duran Duran je otkrio da ima karcinom u četvrtom stadiju: 'Nema lijeka'

Prvom gitaristu kultne grupe Duran Duran, Andyju Tayloru (61), dijagnosticiran je metastatski rak prostate u četvrtom stupnju, otkrio je bend tijekom primanja u Rock and Roll Hall of Fame (kuća slavnih rock and rolla), što je Taylor morao propustiti zbog liječenja koje je u tijeku.

Popularna britanska grupa novog vala otkrila je da je Tayloru dijagnoza postavljena prije četiri godine dok su čitali njegovo pismo publici na svečanosti Hall of Fame u Los Angelesu.

Foto: Instagram

Taylor se trebao ponovno okupiti sa svojim bivšim kolegama iz benda, pjevačem Simonom Le Bonom, klavijaturistom Nickom Rhodesom, basistom Johnom Taylorom i bubnjarom Rogerom Taylorom, ali rekli su da je doživio neuspjeh zbog kojeg nije mogao otputovati u los Angeles iz njegovog doma u Ibizi.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

A rebao je to biti prvi put da će peteročlani bend iz Birminghama svirati zajedno u 17 godina. Zadnji put se oformio za svjetsku turneju i album 'Astronaut' 2004. godine.

Grupa je bila prva grupa predstavljena tijekom subotnje ceremonije i zauzeli su pozornicu izvodeći svoj revolucionarni hit 'Girls On Film' iz 1981. godine. Nastavili su sa setom koji je uključivao 'Hungry Like the Wolf' i 'Ordinary World' prije nego što su pročitali Taylorovo pismo koje je objasnilo zašto nije s njima.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Prije nešto više od četiri godine dijagnosticiran mi je četvrti stadij metastatskog raka prostate. Mnoge su obitelji iskusile polagano sagorijevanje ove bolesti i mi se, naravno, ne razlikujemo; tako da govorim iz perspektive obiteljskog čovjeka, ali s dubokom poniznošću prema bendu, najvećim obožavateljima koje grupa može imati i ovom iznimnom priznanju - započeo je Taylor u pismu.

Foto: Instagram

- Imam 'Rodgerse i Edwardse' od liječnika i medicinske tretmane koji su mi do nedavno omogućavali da guram dalje. Iako moje trenutačno stanje nije trenutačno opasno po život, nema lijeka - objasnio je Andy.

Foto: Niall Carson/PRESS ASSOCIATION

'Rodgers i Edwards' odnosi se na Nilea Rodgersa i Bernarda Edwardsa, pop producente i osnivače Chica, koji su radili s Duran Duranom tijekom cijele svoje karijere.

- Nedavno sam bio dobro nakon nekog jednog vrlo sofisticiranog tretmana za produljenje života, to je bilo do prije tjedan dana ili dva, kada sam doživio neuspjeh, i unatoč iznimnim naporima mog tima, morao sam biti iskren da bih i fizički i psihički pomicao svoje granice - nastavio je Taylor.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Taylor je dodao da mu je 'istinski žao i da je jako razočaran' što nije mogao prisustvovati ceremoniji, ističući da je čak kupio novu gitaru za tu prigodu, ali da je 'vrlo ponosan na ova četiri brata' i 'presretan' što su prihvatili ovu nagradu.

Duran Duran je osnovan u Birminghamu 1978. i bio je jedan od najvećih bendova 1980-ih, s hitovima 'Rio', 'Wild Boys', a snimili su i temu za James Bonda u 'A View to a Kill'.

