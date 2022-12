Glamurozna večer u kinu: Na proslavu stigli Tara Thaller, Enis Bešlagić, Iva Radić i brojni drugi

U srijedu, 30. studenog, u zagrebačkom kinu Kaptol Boutique Cinema vladala je posebna slavljenička atmosfera uz brojne goste javnog i poslovnog života na proslavi najvećeg distributera filmskog i audiovizualnog sadržaja u Hrvatskoj i regiji, Blitz film i video koji je obilježio trideset godina poslovanja, dok je istu večer CineStar, vodeći regionalni kinoprikazivač proslavio dvadesetu obljetnicu.

Glamurozni događaj nisu propustila poznata lica javne scene poput Vinka Brešana, Tare Thaller, Matije Vuice, Ane Radišić, Aleksandre Dojčinović, Enisa Bešlagića, Ive Radić, Deana Franića, Ante Vrbana, Jana Kerekeša, Arsena Ostojića, Tome Ricova, Dejana Aćimovića, Kristine Bradač, Marka Petrića, Davora Gopca, Marine Perazić...

Ekskluzivan prostor najljepšeg zagrebačkog kina pretvoren je u najveću party pozornicu u nekoliko zona. Holivudski štih tako je dominirao sve od bajkovitog adventa, idiličnog zimskog vrta pa do zone vremeplova i wine & popcorn loungea gdje su svi prisutni mogli uživati u najukusnijim grickalicama bez kojih ne prolazi nijedan filmski party!

Goste je tijekom večeri zabavljao Mario Petreković odjeven kao osebujni ekscentrični voditelj Ruby Rhod iz filma Peti element. Kultni film Luca Bessona bio je lajt motiv proslave tako da su među petstotinjak uzvanika „doletjele“ i poznate stjuardese te Leeloo koju je u filmu utjelovila Milla Jovovich.

Program su glazbenim nastupima začinili uvijek jedinstveni bend Psihomodo pop sa sjajno raspoloženim Davorom Gopcem, riječki elektro-pop sastav Denis & Denis s nevjerojatno energičnom Marinom Perazić, DJ Luca Goya u pratnji saksofona te jedna od najpoznatijih hrvatskih hip hop skupina iz Zagreba – Bolesna Braća. Atmosferu su začinile i senzacionalne cabaret plesačice.

- Oduvijek sam se bavio isključivo poslovima vezanima uz film koji je moja velika strast, a to me dovelo do mjesta na kojem sam danas – okružen dragim prijateljima i partnerima na proslavi ovako važnih jubileja. Iza nas je već 30 godina, a CineStar brend smo u Hrvatsku doveli prije 20 godina. Bilo je to uzbudljivo razdoblje u kojem je Blitz od skromnih početaka poduzetništva 90-tih izrastao u vodeću tvrtku u svojoj branši te već godinama uživa povjerenje najvećih holivudskih studija te velikog broja međunarodnih nezavisnih studija kao i domaćih autora i producentskih kuća. Hvala im svima na povjerenju - naglasio je na proslavi okruglih obljetnica Hrvoje Krstulović, predsjednik uprave Blitza i član uprave CineStara.

Okrugle obljetnice obilježio sjaj Hollywooda

Sinoćnji glamur dodatno je naglasio i pozdravni video koji su povodom značajnih obljetnica grupacije snimili partneri iz najpoznatijih svjetskih filmskih studija poput Warner Bros. Pictures International, The Walt Disney Company i Paramount Pictures International.

- Kina s pet zvjezdica najmodernijih tehnički značajki već su 20 godina omiljeno odredište zaljubljenika u filmove svih generacija. Kao vodeći hrvatski kinoprikazivač sa zadovoljstvom na velike ekrane diljem Hrvatske donosimo najveće svjetske blockbustere, ali i relevantna ostvarenja hrvatske filmske industrije - poručila je Jadranka Islamović, izvršna direktorica i članica uprave Blitz-CineStara.

Blitz film i video distribucija osnovana je 1992. u Zagrebu te kontinuiranim rastom postaje vodeći distributer filmskog i audiovizualnog sadržaja u regiji te danas distribuira filmove holivudskih studija Warner Bros. Pictures International, Paramount Pictures International te The Walt Disney Company, uključujući Disneyjeve brendove – Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Lucasfilm, Marvel Studios, Searchlight Pictures i 20th Century Studios.

Blitz od prvog dana distribuira i brojne nezavisne filmske studije poput današnjih LionsGate Films, Amblin Partners, Miramax, Filmnation Entertainment, WME Independent, kao i poznate europske studije poput StudioCanal, Pathé, Gaumont, SND i brojne druge, a ništa manje nije važna niti suradnja s brojnim producentima iz Hrvatske i regije.

Zajedničkim ulaganjem tvrtke Blitz film i video distribucija i najvećeg njemačkog kino prikazivača CineStar, u želji za izjednačavanjem kvalitete kino ponude u regiji s kvalitetom najrazvijenih europskih zemalja, 2003. godine osnovana je nova tvrtka za prikazivačku djelatnost Blitz-CineStar, čime je kreirano novo kinoprikazivačko tržište.

Upravo je CineStar uvođenjem palete premium kino formata kao što su Gold Class, IMAX®, 4DX™, eXtreme, Kids dvorana, gaming dvorana te razvojem koncepta ‘destination kina‘ sa dizajn-barovima počevši s jedinstvenim u regiji Kaptol Boutique Cinema, definirao standard kina s pet zvjezdica.

