U današnjoj epizodi showa 'Večera za 5 na selu' kuhala je domaćica Janja Slijepčević, koja je za tu prigodu pripremila zaboravljene i tradicionalne recepte, no njezina jela nisu sve oduševila.

POGLEDAJTE VIDEO:

Janja je svojim gostima željela prirediti gastro putovanje u prošlost pa se za svoju večeru odlučila pripremiti starinska jela prema receptu njezine mame ili bake. Tako je za predjelo ponudila pogačice od čvaraka sa sirom i vrhnjem.

- Predjelo mi je izgledalo prejednostavno - komentirala je Dragana, dok su Radi pogačice bile savršene pa je tražila još jednu porciju.

Za glavno jelo Janja je poslužila domaću tjesteninu i seljački gulaš koji je kuhala u starom ćupu.

- Nije mi se svidio izgled jer je bio natrpan tanjur - opet je komentirala Dragana, a Mario je imao zamjerku poput Ivana Pažanina:

- Meso je bilo nejednako narezano i nije izvadila žilice iz mesa - No Radi je sve odgovaralo: 'Jako fino, kao od bake!'



Janja je za desert ispekla neobičnu tortu od graha koja je okusom bila dobra, no Dragani nije izgledala lijepo. Nakon pjesme i harmonikaša stigao je red na ocjenjivanje, a oduševljena Radmila ju je nagradila desetkom.

- Podsjetila me na mladost jer me je podsjetila na moju baku i mamu. Sigurno 50 godina nisam tako nešto pojela, baš me razveselila. - rekla je.

Mario joj je dao ocjenu 6 zbog glavnog jela, Dragana ocjenu 4 jer joj jelo nije bilo uredno i lijepo servirano, a ni stol joj nije bio lijepo posložen. Najnižu ocjenu joj je dala Ana-Marija kojoj je večera bila za trojku:

- Janja je bila super, ali nije ispunila moja očekivanja - zaključila je.

Janjinom večerom oduševila se samo Rada, a ostali su se prilično razočarali pa je tako domaćica zaradila samo 23 boda te se trenutačno nalazi na posljednjem mjestu.