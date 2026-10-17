Glasnogovornik Selme Blair tvrdi: Bila je dezorijentirana

Glumici Selmi Blair pozlilo je na letu iz Los Angelesa u New York, poručio je njezin glasnogovornik u izjavi objavljenoj u petak. Time je odgovorio na navode da je Blair tijekom leta napala dvije članice posade, od kojih je jednu navodno ugrizla, te pokušala otvoriti vrata zrakoplova. Glasnogovornik tvrdi da pokušaja otvaranja vrata nije bilo.

- Selmi Blair pozlilo je na letu. Nije pokušala otvoriti vrata zrakoplova i nije namjeravala nikome nauditi - rekao je glasnogovornik Selme Blair.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Policija je Blair uhitila u zračnoj luci JFK, a potom su je odveli u bolnicu. Prema navodima, tijekom prijevoza više je puta nogom udarila policajca, a u bolnici je udarila medicinsku sestru u prsa. Njezin odvjetnik Shawn Barnes rekao je na sudskom ročištu u ponedjeljak navečer da je propustila uzeti lijek za multiplu sklerozu.

Barnes je na ročištu rekao i da je Blair prije leta radila vrlo dugo te da je u zrakoplovu udarila glavom o pregradu. Odvjetnik smatra da su ti čimbenici izazvali tešku zbunjenost i dezorijentiranost. U izjavi glasnogovornika stoji i da Blair ima pseudobulbarni afekt, neurološko stanje povezano s multiplom sklerozom, koje može utjecati na to kako drugi doživljavaju njezinu zdravstvenu epizodu.

- Ti čimbenici doveli su do stanja teške zbunjenosti i dezorijentiranosti - rekao je Shawn Barnes.

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Blair se izjasnila da nije kriva po dvije točke optužnice za napad. FBI istražuje incidente na letu, a protiv nje bi se mogle podići i zasebne optužbe. Sljedeće ročište zakazano je za 19. siječnja, a prema izvješćima glumici prijeti kazna zatvora od dvije do sedam godina.

Njezin tim naveo je da Blair živi s multiplom sklerozom, čiju je dijagnozu javno objavila 2018., te da zbog zdravstvenih tegoba svakodnevno trpi bolove. Glasnogovornik je odbacio sumnje u njezinu dijagnozu i rekao da glumica putuje sa psom pomagačem, kojeg su joj, prema izjavi, oduzele vlasti nakon incidenta.

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- Sugestija da Selma nema multiplu sklerozu nečuvena je. Dijagnozu je javno objavila 2018. - rekao je glasnogovornik Selme Blair.

Dodao je da je Blair tijekom 2026. radila na sedam filmskih i televizijskih projekata, od kojih su samo neki javno predstavljeni. Pokrenula je i linije proizvoda za njegu kože, odjeće i naočala za čitanje. Njezin tim navodi da se zalaže za prava osoba s invaliditetom i zajednicu oboljelih od multiple skleroze.

Također, osporio je način na koji su mediji prikazali događaj, navodeći da se izvještaji uglavnom oslanjaju na policijsku izjavu i navode iz prošlosti. Blair je 2016. na letu iz Cancúna za Los Angeles također pozlilo, nakon što je pomiješala lijekove na recept i alkohol.

*uz korištenje AI-ja