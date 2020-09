Glazba ju je spasila od droge i prostitucije: 'Nisam trebala uspjeti, nitko to ne očekuje...'

Alicia Keys danas je jedna od najprodavanijih i najcjenjenijih glazbenica, no svjesna je da dolazi iz zajednice u kojoj tek nekolicina ima priliku učiniti nešto tako veliko. Njezini izgledi također su bili iznimno mali.

<p>Proslavljena glazbenica <strong>Alicia Keys</strong> (39) danas je jedna od najpriznatijih izvođačica na svijetu, no u intervjuu za Guardian osvrnula se na svoju karijeru, izglede koje su joj davali da uspije te neizbježnu sudbinu brojnih Afroamerikanki, a koju je, kako kaže, izbjegla tek velikim talentom i uz nešto sreće. </p><p>- Ja sam ona osoba koja nikako nije trebala uspjeti. Trebala sam završiti kao prostitutka, mlada majka sa 16 godina ili ovisnica o drogama. Ja sam upravo ona koja je trebala biti na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme - rekla je pjevačica u intervjuu, referirajući se na težak položaj Afroamerikanaca u američkom društvu, posebice žena.</p><p>Priznala je kako ju je glazbena karijera vrlo vjerojatno spasila od pakla droge, prostitucije i lošeg života. Odrasla je u njujorškoj Hell’s Kitchen četvrti, ne baš glamuroznom kvartu, u kojem je u to vrijeme bilo ponajviše prostitucije u gradu. Keys tvrdi kako se od malih nogu nagledala tužnih ljudskih priča.</p><p>Do danas je ova r'n'b i soul glazbena zvijezda prodala više od 40 milijuna albuma diljem svijeta. Osvojila je 15 Grammyja, a prije nekoliko dana izašao joj je sedmi studijski album u karijeri. Proboj na svjetskoj glazbenoj sceni započela je 2001. godine singlom 'Fallin', s kojim je 'pomela' top liste, no nije, kako kaže, zaboravila otkud dolazi.</p>