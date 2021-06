U najavi za svoj novi dokumentarni film, Mary J. Blige (50) priznaje kako je tijekom snimanja albuma 'My Life' iz 1994. godine bilo trenutaka kada je bila 'depresivna i nije htjela živjeti.

- 'Moj život' je vjerojatno moj najmračniji album u jednom od najmračnijih vremena koje sam imala - priznala je Mary u traileru za film.

- Većinu vremena bila sam samo depresivna i nisam željela živjeti. Imao sam sve to u sebi i mogla sam to pjevati i pisati, a nisam znala da je toliko ljudi osjećalo isto - dodaje pjevačica.

Također kaže kako joj je glazba bila spasitelj tijekom njezinog odrastanja u Bronxu.

- Glaba nas je vodila. Upravo me to spasilo. U kvartu u kojem smo živjeli, to je bilo poput zatvora. Bilo je puno zla. Morala sam izaći - rekla je Mary.

Alicia Keys (40), Taraji P. Henson (50) i Sean 'Diddy' Combs (51) pojavljuju se u dokumentarcu. Combs je izvršni producent filma, a Quincy Jones (88) je izvršni glazbeni producent.

Devet puta nagrađivana Grammyjem, Blige je također ostvarila uspješnu glumačku karijeru u emisijama poput 'Umbrella Academy', 'Betty i Coretta' i 'Respect'. Za ulogu u filmu 'Mudbound' zaradila je dvije nominacije za Oscara.

Pedesetogodišnja pjevačica prvi put se pojavila na sceni 1991. godine kada je potpisala ugovor za Uptown Records, na čijem je čelu bio Andre Harrell. Izdala je 13 albuma.

Film će biti dostupan na Amazon Primeu 25. lipnja.