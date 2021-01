Legendarni glazbenik 90-ih, Darko Domijan (68), koji je poznat po hitu 'Ulica jorgovana', u razgovoru za Večernji list otkrio je kako je danas odvjetnik.

- Pravo sam upisao s 24 godine. Išlo mi je solidno. Međutim, krenule su turneje, išao sam na nekoliko mjeseci u SSSR, za faks, kao nekad za violončelo, opet nije bilo vremena. Srećom, vratio sam se godinama kasnije i s 37 godina napokon i diplomirao na području kriminalistike - ispričao je za Večernji list.

A evo kako mu je izgledala pravna karijera.

- Kao vježbenik sam radio sve, od kopirke do katastra. Bio sam kurir, teklič. Kasnije sam radio samostalno, pa se vratio u ured - rekao je.

Kaže da mu je specijalnost građansko pravo.

- Od šljiva koje su pale susjedu u vrtu, do krivo preoranih međa, ostavinskih rasprava, nasljedstva, trgovačkih sporova pa sve do razvoda. Svega je bilo. Pamtim jednu Staru godinu, bili smo u Zagorju, gdje je slučaj bio susjeda koji su vikali 'tri bukve mi je posjekao'. Suci, odvjetnici, svi su se smijali. Ali, u sebi, nismo smjeli pokazati. Mjerili smo panjeve, vještačili, tražili gdje je međa... - ističe.

Otkrio je i jedan detalj iz glazbene karijere.

- Zgodan je detalj, koji sam doznao tek 20 godina kasnije, da sam ja trebao pjevati pjesmu 'Ča će mi Copacabana' kojom je mladi Oliver osvojio Splitski festival. Bila je 1974. godina, godina najvećeg našeg hita, koji nisu primili na festival. Međutim, tek sam sredinom 90–ih, čitajući jedan intervju s autorom pjesme Teom Trumbićem, saznao da sam je ja trebao pjevati. On je rekao direktoru festivala da je za mene idealna, da želi da to pjeva Darko Domijan, a ovaj je rekao 'Ma ne... onda će to biti nova 'Ulica jorgovana', imam jednog pjevača, mladog... Zove se Oliver'. I neka, Dragojević je to otpjevao fantastično. Nije to bila nikakva urota, jednostavno, tako je ispalo - kazao je.

Priznao je i što ga najviše veseli.

- Unuci. Lea i Niko. Imam tri kćeri, Ozanu, Niku i Santu. S klincima uživam. Prodajem im štosove, pjevamo, družimo se, igramo se - zaključio je.