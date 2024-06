Glazbeni i scenski spektakl u Splitu: Zaplešite uz blještavilo, kostime i vječne hitove ABBA-e

Prvi put na posebnoj open air lokaciji u Splitu, igralištu Torcida kupa u Vukovarskoj, održat će se koncert ABBA Real Tribute - Dancing Queen. Nakon rasprodanih koncerata u Zagrebu, Rijeci i Zadru, 'abbamanija' se nastavlja u Splitu, u subotu 29. lipnja.

Foto: ABBA Tribute Show

- Nastup uživo, uz vrhunski show i produkciju, raspjevat će vas i rasplesati uz neke od hitova poput: Mamma Mia, Dancing Queen, Super Trouper, The Winner Takes It All, S.O.S., Fernando, Waterloo... Otputujte u neka jednostavnija vremena puna blještavila i scenskog nastupa nabijenog nevjerojatnom energijom - poručili su organizatori.

Foto: ABBA Tribute Show

Za warm up zadužen je Damir Duplančić (DJ DUPLE) koji će vas uz hitove 'Izgubljene generacije' uvesti u večer.

Popularna švedska grupa dominirala je top-ljestvicama od sredine sedamdesetih do početka osamdesetih godina, prodavši mnogo hit singlova i albuma, koje danas izvode članovi ABBA Real Tribute benda. Glazbenici su posljednjih godina postigli veliki uspeh i rasprodali brojne koncerte u Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji. Originalnim nastupom, kostimima i koreografijom ovaj tribute bend u potpunosti će dočarati atmosferu i duh koji je vladao na live koncertima grupe ABBA.

Ulaznice u prodaji online i na prodajnim mjestima Eventim.hr i Adriaticket.com