Glazbenica na 'Beoviziji' rukom pokazala znak, a objasnila je i značenje: 'To je poziv u pomoć'

Glumica i VoiceOver umjetnica Doris Milošević posljednja je nastupila i predstavila svoju pjesmu na drugoj polufinalnoj večeri na 'Beoviziji'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na kraju svog nastupa pokazala je rukom znak koji nosi snažnu poruku.

Doris je predstavila pjesmu 'Tišina' koja ima pozadinsku priču i snažnu poruku, a specifičan znak rukom zaintrigirao je gledatelje koji su pratili prijenos.

Foto: Screenshot/YouTube/RTS

Voditeljica Kristina Radenković u green roomu upitala ju je što taj znak predstavlja.

Foto: Screenshot/RTS

- Taj znak je poziv u pomoć za žrtve nasilja, koji je nastao u karanteni, kada oni nisu imali mogućnost da istupe u javnost i ispričaju što im se događa, nego su morali krišom preko video-poziva to pokazati. Kad pokažeš, to znači da si ugrožen i to je sada usvojen univerzalan znak za žrtve nasilja - objasnila je Doris, a voditeljica je naglasila koliko je važno da svi znamo što ovaj znak predstavlja.

Foto: Screenshot/YouTube/RTS

Doris broji više od 20 tisuća pratitelja na Instagramu i TikToku, a ove godine odlučila se okušati i u glazbenim vodama.

