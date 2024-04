Glazbenica s Matijom Dedićem snimila pjesmu: 'Ovo je za sve žene koje se bore s gubitkom'

Od samih početaka kantautorskih stvaranja željela sam surađivati s Matijom, ali nije se pojavila pjesma koja bi bila idealna za to. Kad sam napisala tekst i glazbu za 'Slobodnu', zaključila sam da je vrijeme za suradnju. Pustila sam mu pjesmu, jako mu se svidjela te je pristao, kaže nam glazbenica Lana Škrgatić, poznatija kao Lana S. Nedavno je objavila singl 'Slobodna' na kojem gostuje poznati Matija Dedić, s kojim se nada nastaviti uspješnu suradnju.

Foto: PROMO

Iza njenih pjesama uvijek stoji neka sretna ili tužna priča koju je proživjela, a 'Slobodna' se odnosi na priču o određenim gubicima s kojima se žena suoči tijekom života. Pjesmom želi pružiti podršku ženama koje se nose s nekim gubitkom. Spot je radila je glazbenica i prijateljica Ivana Radovniković.

Foto: Tomislav Miletic/Pixsell

- Došlo je do ideje da ona radi spot jer je kreativna i već je koristila umjetnu inteligenciju za jedan svoj spot. Tako smo se dogovorili da ovu intimnu pjesmu začinimo mojim kadrovima koje ćemo upotpuniti njenim čarolijama - navodi Lana i dodaje da bi s Ivanom voljela snimiti duet.

- Spominjale smo to i tko zna, možda se i dogodi neka super ženska priča. Doduše, ne na novom albumu - dodala je.

Surađivala je s Crvenom jabukom i Zabranjenim pušenjem, a iako je promijenila smjer, nije se puno promijenila. - I dalje je to ista Lana iz Zabranjenog pušenja, jer ja sam uvijek imala više glazbenih strana, nikad nisam bila samo klasičar ili samo rokerica. Ova nova Lana odnosi na način izražaja koji je autobiografski, ogolila sam dušu pa čak je i spot prvi put snimljen bez instrumenata.

Novi album izlazi u lipnju, a tijekom jeseni planira predstaviti nove pjesme. Lana tvrdi da se ovaj album razlikuje od prvog. - Na ovom albumu su više vedrije pjesme nego na prvom koji je bio dosta šaren s više tmurnih pjesama. Sada sam surađivala i s DJ-em pa su neke pjesme plesne i vesele. Osim toga, bit će još jedna lijepa suradnja na koju sam jako ponosna.

Foto: PROMO

Gostovala je na koncertima Željka Bebeka i Doris Dragović. - Prekrasne suradnje, sigurna sam ne i zadnje. Oboje su tako divni, vrhunski pjevači i stvarno mi je bilo divno. Kod Doris je sudjelovala tijekom izvedbe pjesme Tine Turner 'We Don't Need Another Hero'.

Njen glazbeni, a ujedno životni partner je Ivan Puž s kojim ima divnu suradnju. - Nisam znala da ću sa svojim partnerom živjeti i raditi, mislila sam da će biti teže. Ali, zajedno izvlačimo najbolje jedno od drugog i divna je to podrška. Baš na novom albumu imamo zajednički duet kojem se baš radujem.

Foto: PROMO

