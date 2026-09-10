Glazbenici zapalili klavir! Evo kako su PARMACHY opjevali priču o ljubavi i nostalgiji

Nakon zapaženog uspjeha prvog singla "Fotografije", obiteljski trio PARMACHY predstavlja novu pjesmu "A tebe nema" , emotivnu priču o ljubavi, nedostajanju i nostalgiji, ali ispričanu kroz vedar i energičan ritam.

Foto: PROMO

U suradnji s autorom i producentom Ivanom Zečićem, PARMACHY su tužnu temu odlučili pretvoriti u pjesmu koja poziva na ples. Nostalgija pritom nije vezana samo uz ljubav, već i uz rodni kraj, djetinjstvo i uspomene koje nosimo sa sobom.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Upravo zato videospot je snimljen na Ušću Neretve, mjestu koje za njih ima posebno značenje, njihovom kraju, prostoru odrastanja i mjestu brojnih obiteljskih uspomena.

Foto: PROMO

- Prvim singlom 'Fotografije' htjeli smo se predstaviti, upoznati slušatelje s nama i našom pričom, a drugim, nešto dinamičnijim singlom, željeli smo u video spotu predstaviti i naš kraj, koji je velikim dijelom obilježio naše odrastanje, kako privatno, tako i glazbeno. Ušće, mjesto gdje Neretva ljubi more, bilo je naše omiljeno kupalište. Kilometarski plićak, toplo more i pijesak, mjesto za koje smo znali da nam pruža najljepšu scenografiju za spot. Naš kolega i prijatelj Max Hozić kroz svoj je objektiv uspio uhvatiti svu ljepotu našeg zavičaja.

Pjesma, iako joj ljubavna priča nema sretan kraj, tjera na ples - rekla je Neda Parmać.