Gledali smo seriju 'The bombing of Pan Am 103': Puno je patnje i tuge, ali vrijedi je pogledati

The bombing of Pan Am 103/Netflix

OCJENA: 8/10

U razmaku od manje od godinu dana dobili smo dvije serije o tragediji u Lockerbieju, najgoroj zrakoplovnoj nesreći u povijesti Velike Britanije, u kojoj je život izgubilo 270 ljudi. Prva “Potraga za istinom” sa sjajnim Colinom Firthom, fokusirala se na jednog čovjeka, na njegov gubitak, na njegovu mukotrpnu borbu sa sustavom kako bi došao do istine. To joj je i najveća mana, svi ostali su Firthu bili pozadina...

A druga, BBC-jeva “The Bombing of Pan Am 103”, koja je nedavno ‘osvanula’ na Netflixu, ima potpuno drugačiji pristup, nema jednog lika istaknutog, ima više njih jednako važnih s obje strane bare. I jednako su dobre, nećete pogriješiti ako ih obje pogledate, ali da su bile jedna serija, ili da je Firth ‘posuđen’ u ovaj svijet, došli bismo blizu savršenstva...

Foto: PROMO

Šest epizoda “The bombing of Pan Am 103” prati suradnju, ali i velike političko-kulturne razlike, škotskih policajaca i FBI-ja od prvih sati nakon pada zrakoplova 21. prosinca 1988. do suđenja. Serija pokriva period dulji od desetljeća, ali propušta ‘zakucati’ kraj s kvalitetno odrađenim suđenjem. Slobodno je mogla biti tu jedna cijela epizoda samo sudskog postupka, nitko se bunio ne bi. Dapače. Sve kreće na londonskom aerodromu te kobne večeri, nastavlja se s apokaliptičnim prizorima nad dotad mirnim i zabačenim škotskim gradićem, pratimo krive tragove zbog etničkog-profiliranja, skače se s ispitivanja na sprovode, sa sprovoda na neutješne obitelji, pa na obavještajne igrice...

Puno je tu patnje, laži i tuge, svijet je dobro konstruiran, ljudskost je ta koja uvuče gledatelje... Jer s jednako pažnje pratit ćete međunarodnu istragu koja otkriva nepoznate detalje i dosadne, obične razgovore gospođa u Lockerbieju, čiji je jedini cilj utješiti obitelji koje su izgubile najmilije. Connor Swindells sjajan je kao Ed McCusker. Navijate za njega od starta, njegove namjere su čiste, poštene i otvorene. On predstavlja Škotsku i njihov pristup tragediji, gdje je čovjek na prvom mjestu, ne birokracija.

A da je sjajan ćemo vam kazati i za i Patricka Adamsa kao FBI-jeva agenta Dick Marquisea. Adams, kojeg pamtimo kao briljantnog i razigranog Mikea Rossa iz “Suitsa”, ovdje je potpuno drugačiji. Nema tu one lagane elegancije, brzih dosjetki i odvjetničkog sjaja. Ovdje nije šarmantni genijalac koji memorira cijele knjige, nego čovjek suočen s najvećom terorističkom istragom svog vremena.

On je Amerika. Cilj je jedan, otkriti krivca i riješiti slučaj, obitelji i ljudska patnja su manje bitni od procedure. Pozitivan je lik, ali u tom svijetu obavještajnih agencija, poštenje i posao jako često ne idu skupa... Ima tu stvari koje su mogle biti bolje, ima likova koji su nepotrebni, ponekad se serija gubi u svim tim preskakanjima, ali sveukupno, redatelji su odradili i više nego dobar posao.