Gledao djeda kako masturbira, čuva ukiseljeni fetus i kosture

Glazbenik Marilyn Manson, pravim imenom Brian Hugh Warner, danas slavi 50. rođendan, a djetinjstvo su mu obilježile traume, majčina bolest i djed Jack Warner kojeg je opisao kao 'zvijer'. Sve je glazbenik opisao u autobiografiji 'The Long Hard Road Out of Hell'.

Kada je bio vrlo malen, u podrumu je otkrio djedovo tajno skrovište. Bilo je prepuno pornografskih časopisa, perika, ruževa i ženske odjeće koju je djed volio nositi. Čak ga je nekoliko puta potajno gledao kako u podrumu masturbira nad njegovim vlakićima i sve mu se to gadilo.

Foto: Instagram

Marilynova majka Barbara bolovala je od Munchausenova sindroma bližnjih u kojemu roditelji namjerno izazivaju ili simuliraju simptome bolesti djece. Pritom ih mogu ozlijediti ili čak usmrtiti pa je tako Manson imao šest puta upalu pluća i često je posjećivao bolnicu.

- Tek kasnije sam doznao za taj sindrom. Ne znam koliko je dugo od njega bolovala. Znam samo da su psihičke bolesti dio obitelji - izjavio je Manson. Otac Hugh mu je također bio problematičan. Bolovao je od PTSP-a te je vrlo često bio nasilan prema obitelji.

Foto: Instagram

Brian je zbog svog ponašanja morao promijeniti školu jer su ga izbacili nakon što je vjeroučiteljici na stol stavio djedov dildo. Tada se i razvio njegov fetiš prema hulahopkama visokog struka koje je učiteljica uvijek nosila.

Foto: Instagram Roditelji glazbenika Marilyna Mansona

U tim tinejdžerskim godinama, Brian je počeo sumnjati da mu majka vara oca. Tijekom jedne svađe pokušao ju je zadaviti, a kad se Barbara uspjela obraniti pljunuo je na nju, udario ju i bacio joj bočicu parfema u glavu.

- Imala je ožiljak na licu kao podsjetnik da više nema dijete - rekao je glazbenik nakon toga.

Foto: Suzan/Press Association/PIXSELL

Kada je Brian krenuo na fakultet, gdje je studirao novinarstvo, osnovao je bend. Tada su članovi spojili imena poznatih ljepotica s prezimenima poznatih serijskih ubojica. Brian je kombinirao ime seks-simbola Marilyn Monroe s ubojicom Charlesom Mansonom.

U glazbenoj karijeri proživio je mnogo toga. Neizravno su ga okrivili za masovno ubojstvo jer su Harris i Dylan Klebold počinili masakr u srednoj školi Columbine. U izvještaju je stajalo da je jedan od počinitelja nosio majicu s Marilynovim likom. Tada mu je karijera ugrožena i dolazile su mu brojne prijetnje smrću.

Foto: Daniel Karmann/DPA/PIXSELL

Marilyn se mnogo svađao s kolegama iz benda što je rezultiralo tužbama. Tada su mediji doznali za kolekciju u kojima glazbenik ima neobične predmete među kojima su ukiseljeni fetus, umjetni udovi iz 19. stoljeća, slika koju je naslikao američki serijski ubojica, preparirani majmuni, afričke maske od ljudske kože, kostur djevojčice (4)...

Plahte u Brianovom stanu uvijek moraju biti crne, svjetla prigušena, a temperatura točno 18,33 Celzijusa. Seks mu je iznimno važan i dnevno, kaže, ima najmanje pet spolnih odnosa. Međutim, po prirodi je jako sramežljiv pa tijekom seksa svjetla moraju biti ugašena, a gaće nikada ne skida već ih spušta do gležnja.

- Imam fobiju da će se zapaliti kuća i tada ne želim biti gol - objasnio je pjevač koji, iako voli seks, ne voli biti intiman.

Foto: Christophe Gateau/DPA/PIXSELL

- Možda sam se dva puta tuširao s djevojkom i tada je morao biti mrkli mrak. Jako sam sramežljiv i bojim se kade jer me mama stalno kupala dok sam bio dijete - iskreno je rekao Marilyn.

Glazbenikove ljubavne veze također su bile burne. S bivšom suprugom Ditom Von Teese (46) imao je bračne probleme jer ona nije htjela pristati na njegovu vezu s drugom ženom, a Brian je sam priznao da je suprugu gledao kako veže drugu ženu. Spomenuta žena bila je Evan Rachel Wood (31) koja je tada imala 18 godina.

Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Bili su godinama u vezi, a stalno su prekidali i mirili se. Jednom prilikom je Rachel progovorila da je bila zlostavljana u vezi, ali nije navela s kim.

- Bila sam dio bolesnih rituala kada bi mi moj zlostavljač zavezao ruke i noge i fizički me mučio dok mu ne bih dokazala svoju ljubav. Dok sam bila svezana, a on me tukao i govorio odvratne stvari, mislila sam da ću umrijeti - svjedočila je Evan pred američkim Kongresom u istrazi o zlostavljanjima žena u zabavnoj industriji. Tada se počelo nagađati da joj je sve te loše stvari radio Manson.

Foto: Bauer/Press Association/PIXSELL

Još je bio u vezi s glumciom Rose McGowan (45) te fotografkinjom Lindsday Usich.