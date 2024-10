Gledatelje je podijelila točka iz Supertalenta: 'Trebao je proći dalje iako je stvarno odvratno!'

Talijanski performer Zeno Sputafuoco podijelio je žiri u 'Supertalentu', ali i gledatelje. U novoj audicijskoj epizodi dobro je prestrašio i zgrozio Martinu Tomčić Moskaljov i Maju Šuput koje dio nastupa nisu ni mogle gledati. S druge strane, Fabijan Pavao Medvešek i Davor Bilman bili su impresionirani njegovim talentom te su mu se čak pridružili i na pozornici.

Zeno ih je tada posjetio na platformu s kotačima koja je bila pričvršćena za kuku. On je tu kuku ugurao kroz svoj nos i tako ih vukao na pozornici. Na početku svoje točke je također gurnuo svinutu kuku kroz nos i usta, što je neke zgrozilo.

Foto: NOVA TV

Maju i Martinu nije impresionirao, već zgrozio, te su mu obje dale 'ne', a Šuput mu je poručila: 'Uz dužno poštovanje, ni za što na svijetu vas ne bih htjela ponovno vidjeti'.

A sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, točka ni gledatelje nije ostavila ni ravnodušnima ni složnima.

'Mislila sam da je ona točka od prošli put bila dosta, ali očito nije! Što nas čeka u idućoj emisiji?', 'Nastup je bio užasan!', 'Ovo je odvratno!', 'Morali smo ugasiti TV, pa što je ovo?', 'Sotono, odlazi!', neki su od komentara koji se slažu s Majom i Martinom. S druge strane, bilo je i onih koji su osuđivali njihovu odluku da Zena ne puste dalje, a neki su pisali i kako je performer trebao dobiti zlatni gumb!

Foto: NOVA TV

'Ovo je talent, ne može to svatko', 'Realno, ovo je super talent, koliko god bilo zastrašujuće', 'Nije mi se svidjelo no moram odati priznanje čovjeku, jer ne može to svatko i doista je nešto posebno', 'Sviđalo se to vama ili ne, to je talent. Nije talent grupni ples, to je samo dobra uvježbanost', 'Trebao je dobiti zlatni gumb', pisali su drugi.

POGLEDAJTE NASTUP:

Performer zbog dva 'ne' nije prošao dalje, a 'zlatni gumb' je u ovoj epizodi osvojila Sofija Burić (10).