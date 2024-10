Gledatelji hvale ekipu 'Večere za 5': Svaka čast! Nasmijali ste, rasplakali, oduševili, za 10 ste'

Poljoprivrednica Natalija Poljak ugostila je ekipu prvog dana sinjskog tjedna 'Večere za 5'. Za svoju sjajnu večeru dobila je visokih 40 bodova! 'Sve je bilo top', komentirala je Marija. 'Svaka čast, ukupna večer je bila izvanredna', dodao je Marko! Izvanredna je i gledateljima ovotjedna ekipa. Na društvenim mrežama nižu same pohvale.

Pišu kako s užitkom gledaju emisiju. Hvale Nataliju, ali i ostale kandidate - Mariju, Marka, Marinka i Renatu.

Foto: rtl

- Baš je bilo lijepo gledati "Večeru za 5". Nadam se da će biti tako do kraja - napisali su pa dodali:

- Bravo, baš će biti lijep tjedan.

Foto: rtl

Kandidati su, tvrde, donijeli sjajnu energiju.

- Sinjska ekipo, svaka vam čast! Nasmijali ste me, rasplakali ste me, oduševili ste me! Bravo, divni ste ljudi! - stoji u jednom od komentara.

- Svaka čast ekipa za 10 - zaključili su.

Foto: rtl

Inače, Natalija posjeduje vlastiti OPG, a protukandidate je ugostila u svom domu u Glavicama. Pripremila im je juhu od tikve i zapečene gljive, pašticadu i domaće njoke, tortu od palačinki...

Foto: rtl

U 'Večeru za 5' prijavila se zbog druženja i ljubavi prema kuhanju. Radišna je i komunikativna te vesela, a kao veliku svoju manu navodi što vjeruje drugima. Nataliji je najvažnija obitelj koju čini njezino četvero djece za koje, u slobodno vrijeme, obožava peći kolače.