Gledatelji: Hvali se Audijem, a kuća mu je zapuštena i prljava

Farmer Dušan Golubovac (29) živi u selu Zrin u Sisačko-moslavačkoj županiji. Zna nabrojati sve stanovnike s obzirom na to da ih je u selu desetero. Do prvog dućana ima pola sata autom, a do prvih mladih ljudi čak 20 kilometara, i to u drugoj državi, točnije u BiH.

Foto: RTL

Kada se predstavljao, gledateljima je otkrio kako je nedavno kupio novi auto zbog čega je, tvrdi, postao mamac za žene.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Danas je curama dosta važno, ne samo izgled, nego da imate i novca i kola. Da možete izaći gdje one hoće i kada hoće. Od kad sam kupio kola prilaze mi cure, ali jednostavno vidiš da im nije stalo do ljubavi već je samo interes za kolima. Teško je tako naći pravu ženu - rekao je farmer koji se sam prijavio na show 'Ljubav je na selu'.

Foto: RTL

Na imanje je doveo djevojke Goranu, Sandru i Tajanu. Nakon što ih je oduševio pečenim prasetom, salatom i domaćim kruhom koji je sam ispekao, uslijedio je šok. Soba koju im je pripremio bila je prljava, a jedan je krevet bio potrgan.

Foto: RTL

- Derutno je, smrdi kao da su miševi ovuda hodali danima - komentirale su cure smještaj.

Foto: RTL

Gorana, koja je od prvog trenutka govorila da joj se mladi farmer jako sviđa, instantno se 'ohladila'.

- Prijavila sam se za Dušana jer mi se činio simpatičan, vrijedan i pošten momak. I dalje stojim pri tome, no na prljavštinu i neurednost sam alergična. I ja sam sa sela i znam što znači ne imati vode, i što znači grijati vodu na šporetu i prati se iz lavora. Ovo nema veze ni sa siromaštvom ni sa neimaštinom, nego s nemarom - rekla je.

Foto: RTL

Sve su komentirali i mnogobrojni gledatelji reality showa.

- Hvalio se Audijem, a kuća mu je derutna. Nije opravdanje to što je muško pa je zato nered. Muškarci mogu jednom tjedno očistiti sebi kuću, ono osnovno barem - izbaciti smeće, usisati i očistiti wc. Ovo je lijenost jer se muhe skupljaju - jedan je od mnogobrojnih komentara.

POGLEDAJTE VIDEO: