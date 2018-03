Gledatelji ljuti: Katy je mladiću na prevaru ukrala prvi poljubac

Da me pitala želim li je poljubiti, rekao bih ne. Svoj sam prvi poljubac čuvao za nekog posebnog. Htio sam se prvi put poljubiti sa djevojkom u koju sam zaljubljen i s kojom sam u vezi, rekao je mladi glazbenik Benjamin Glaze (20) koji se prijavio u talent show 'American Idol'.

U žiriju showa sjedi pjevačica Katy Perry (33). Kada je Benjamin, koji je na audiciji izveo autorsku pjesmu, rekao da se nikada nije poljubio, Katy ga je pozvala k sebi. Kada joj je prišao, dao joj je pusu u obraz, no pjevačica je okrenula glavu pa ga je poljubila u usta.

- Ajme, nisi upravo to sada učinila - rekao je Benjamin te ustuknuo, a Perry je ponosno podignula ruke u zrak.

Foto: Screenshot Youtube

Audicija na kojoj se to dogodilo snimljena je u listopadu prošle godine, no ta je scena prikazana tek u najavi novi sezone talent showa. Glaze, koji je napunio 20 godina, kaže da mu je žao što se nije prvi put poljubio sa svojom djevojkom, no drago mu je jer mu je 'incident' donio publicitet.

- Odrastao sam u konzervativnoj sredini, pa sam 'čuvao' prvi poljubac. No prijatelji su mi rekli da se to s Katy ne računa jer ne osjećam ništa prema njoj - rekao je Glaze.

Gledateljima se taj trenutak nije svidio, pa su kritizirali pjevačicu jer je bila 'na poziciji da ga iskoristi'.

- To je bio seksualno maltretiranje. Zamislite da je to napravio muški član žirija. Zar Katy Perry nije pratila što se događa u Hollywoodu? - pitali su se gledatelji.

Foto: Screenshot Youtube

Show 'American Idol' taj trenutak je iskoristio za promoviranje nove sezone pa su snimku objavili na svim društvenim mrežama.

Pjevačica je za sudjelovanje u showu dobila honorar od 25 milijuna dolara. Osim nje, članovi žirija su pjevači Lionel Richie (68) i Luke Bryan (41), a voditelj je Ryan Seacrest (43).