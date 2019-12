Gledatelji ljuti: Sramota! Moglo ih je doći još sto, lakše je proći

U drugoj polufinalnoj emisiji 'Supertalenta' prolazak u finale izborili su Benjamin Iličić, Marko Antolković i Transform Crew. U finale se prva, zahvaljujući glasovima publike, plasirala upravo plesna skupina Transform Crew, inače zlatni gumb pjevačice Maje Šuput Tatarinov (40).

- Toliko sam ponosna, sretna, sad sam tako gladna od nervoze! Toliko je bilo suludo dobro, presavršeno! - izjavila je ushićeno Maja nakon nastupa koji je izazvao 'lavinu' reakcija na društvenim mrežama.

Iako je žiri njihov nastup nahvalio, neki gledatelji su nakon svega ostali razočarani.

Mnogi su im zamjerili brojnost zbog koje su, smatraju gledatelji, automatski bili u prednosti kod glasova pred kandidatima koji su bili sami na pozornici.

- Pobjednik se već zna. Plesna grupa od koliko ono... 50 plesača il više? - komentirala je jedna od gledateljica na službenoj Facebook stranici showa.

- Oni dobro plešu, to je O. K., ali nije pravedno prema ostalima... Normalno je da će njihovi prijatelji, familija glasati za njih, da glasaju samo jednom, a ne po nekoliko puta, eto glasova - nadovezala se druga.

Bilo je i onih koji tvrde da je sve namješteno, a nekima je zasmetalo i to što je ista skupina već bila u Supertalentu.

- Dvije stvari koje nerviraju. Toliki broj plesača, a drugo je to što su već imali prilike nastupati. Ajde više da pobjede pa da ne dolaze sljedeće godine. To nije fer. Mogao je ove godine netko drugi dobiti priliku od plesača. Recimo cura i dečko iz Bihaća. Al' to tak mora očito bit'. Da na kraju kažeš zašto sam to uopće gledao - pisali su pratitelji na društvenim mrežama.

- Užas, kako oni mogu biti prvi, pa to nevjerojatno i nepošteno. Ja ne gledam više Supertalent... Jer nema smisla - zaključili su gledatelji ogorčeno.

