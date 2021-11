Zar ne bi bilo lakše da nisi ništa skuhao i ostavio prazan tanjur. To bi bilo poštenije, rekao mu je chef Melkior kada je Frano objasnio da je namjerno sabotirao svoj tanjur.

- Trudio sam se da budem uredan na radnoj jedinici, da odradim stvari koje su mi manjkave na najbolji mogući način koji mogu, a da segment u kojem imam neko povjerenje da ću ga dobro odraditi, da ga upropastim i na taj način napustim show - objasnio je Frano.

Frano, sjeti se samo da smo mi to trebali jesti - zaključio je Stjepan, a Damiru se nije svidjelo kako je to odradio.



Dok ekipa iz ‘MasterChefa’ osjeća olakšanje, gledatelji su uvjereni da su upravo oni razlog njegova odlaska zbog konstantnog pritiska na sukandidata, a problem vide i u mentorstvu.

- Sram vas bilo sve što ste dopustili da se ovo dogodi! Doveli ste dečka do ludila i jedini izlaz mu je bio da se sam izbaci, jer nije mogao više trpjeti zlostavljanje od svih. Uključujući i mentore, pogotovo Stjepana koji mu je bio mentor, a nije mu ništa pomogao, štoviše cijelo vrijeme mu je samo prigovarao. Frano pokazao si svima da si ljudina i da si inteligentniji od svih njih, posebno se to vidjelo kad je Karmen čitala pismo. Pola ih se podsmjehivalo, jer nije skužilo što si htio reći. Sretno u daljnjem životu da ti se ispune sve želje koje imaš - komentar je jednog gledatelja.

- Jedino što je valjalo je sebe sabotiralo, a mentor to nije mentor. To nije ni m od mentora, jer kako su ovi Franu šikanirali tako je i mentor. Što je ovo došlo, bitno se povesti za masom. Frano ljudino svaka čast, kapa do poda - komentar je drugog gledatelja.

Za gledatelj se ovdje radi o sramotnom potezu.

- Ovo više nije za gledati. Toliko pokvarenih, dvoličnih, zločestih, a mladih ljudi da nije istina. Svaka čast Frani. Izbacili su ga međuljudski odnosi - komentirao je gledatelje.





