Gledatelji oduševljeni nastupom Davida Marušića u 'Superstaru': 'On je splitski Damiano David!'

'Pojeo je pjesmu', glasio je jedan od komentara na nastup Davida Marušića (24) u subotnjem 'Superstaru'. Čim je MMA entuzijast zapjevao 'Through the Valley' Shawna Jamesa oduševio je brojne gledatelje, ali i žiri.

- Koje iznenađenje - rekla je u čudu Severina, a David je osvojio i Tončija Huljića koji je ostao iznenađen Davidovim vokalom i interpretacijom.

- E, ajde sad nemojmo se zezati - čime se ti baviš? - pitao ga je Tonči, a David skromno priznao kako nema profesionalnog iskustva s pjevanjem i kako bi svoje pjevačke vještine ocijenio ocjenom sedam.

- Ma ajde, brate, nisi normalan - rekao mu je oduševljeni Tonči.

- Vrh glas, odlična interpretacija, savršeno emotivna, malo sam bez teksta, a meni se to rijetko dogodi - rekla mu je Nika.

- Ništa, kad uzmeš tih pedeset tisuća, što ćeš? - pitao ga je Filip, a David rekao kako bi za početak kupio novi bicikl.

Foto: RTL

No, osim žirija, David je osvojio i gledatelje pa je njegov nastup na YouTubeu u dva dana skupio više od 43 tisuća pregleda.

- Eto to je to... Dođe momak, jednostavan bez ikakve glume, razvali, izbije sve iz čarapa... To se zove Superstar - napisala je jedna gledateljica.

- Kad Tonči ne vjeruje da čovjek tako fenomenalno pjeva na Superstaru, onda znamo koliko je ura. Bravo maestro - dodao je drugi.

- Najbolje što sam čuo na ovim prostorima - kazao je treći.

Foto: RTL

David je mnoge podsjetio i na frontmena Måneskina Damiana Davida.

- Koja slučajnost, em zvuči ko Damiano David, em se zove David - pisao je jedan gledatelj.

- Baca na vokal iz Maneskina... baš je dobar - dodala je druga gledateljica.

Foto: RTL

No, nekima se Davidov nastup nije svidio u potpunosti.

- Manje stenjanja gdje ne treba, ali generalno sasvim ok - kazao je gledatelj

- Je li ovo stenjanje na engleskom? - dodao je drugi, ali drugi korisnici stali su u Davidovu obranu.

Foto: Privatni album

- Moramo mi uvijek pokvariti nešto i tražiti mane u momku koji nije profić. Dajte malo realnosti - zaključio je jedan korisnik.

Davidu su pisali i da bi voljeli čuti Soldier of Fortune Deep Purplea u njegovoj verziji.

Podsjetimo, mladi Splićanin odlučio se prijaviti u show nakon smrti voljenog djeda i saznanja da je i on pjevao u mladosti, što ga je potaknulo da vlastiti talent pokaže i drugima.

- Moj djed je bio moje sidro u životu kada god mi je nešto trebalo uvijek je bio tu uz mene bilo to djelima ili savjetom. On je moj najveći uzor i nadam se biti barem upola čovjek kakav je on bio - emotivno je priznao.