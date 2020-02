Gledatelji ogorčeni: Josipa su skidale, samo se sprdaju s njim

Pomoćni kuhar Josip Tratnjak (21) na svom imanju u Brdu Cirkvenskom u Koprivničko-križevačkoj županiji uzgaja kokoši, patke te sadi kukuruz i ječam.

'Šećerko', kako ga zovu, za sebe kaže da je smiješan i zabavan, i upravo takve djevojke i traži. Volio bi pronaći srodnu dušu koja će ga voljeti, kaže, onakvog kakav je.

Foto: RTL

Josip je na svom imanju ugostio Ivanku Milutinović (43), Teu Hriberski (20) i 'zlatnu djevojka' Gabrielu Kamenečki (22). Trojac je već nekoliko dana kod njega, a situacija je napeta od samog početka.

Foto: RTL

U sinoćnjoj epizodi djevojke su ga počele skidati na zabavi uz alkoholna pića, a s Ivankom se nakratko i poljubio.

Foto: RTL

- To je bilo brzo kao kod doktora. Josip seksualno fantazira o meni od samog početka - rekla je Ivanka, dok je on nadodao da je htjela samo iskustvo s mlađim dečkom. Ostale cure zaključile su da mu je to možda prvi poljubac s djevojkom.

Foto: RTL

Ubrzo su mladog farmera počele i skidati... prvo je ostao bez majice, a Ivanka mu je zatim otkopčala i hlače. Taj čin nije se svidio većini gledatelja koji su obožavatelji showa.

Foto: RTL

- Žao mi je ovog mladića, vidi se da je neiskvaren, a ove tri od njega prave predmet sprdnje. Na kraju će samo on ostati razočaran - jedan je od mnogobrojnih komentara na službenom Facebook profilu showa.