Gledatelji: Orsag je sve spasila, žiri je namještao Siniši pobjedu

Marko Braić četvrti je put pobijedio u showu, a sve zbog pet bodova koje mu je dala Marina Orsag. Nakon ocjenjivanja žirija u prednosti je bio glumac Siniša Ružić, ali kandidati su onda preokrenuli stanje na tablici

<p>Još jedna epizoda emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' je iza nas, a kao i inače, gledatelji imaju mišljenje no nastupima i ocjenjivanju. U 13. epizodi pobijedio je <strong>Marko Braić</strong> (29), koji je na pozornicu izašao kao britanski kantautor predivnog baritona<strong> Rag'n'Bone Man </strong>(35). To je četvrti put da je Braić bio najbolji u showu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Marko Braić u '24 pitanja'</strong></p><p>- Ti si ovim glasom probudio sve moguće emocije u mojem tijelu. Lijepo si dočarao taj duboki bariton. Snaga kojom si prštao, nevjerojatno je, ja sam se naježila - rekla mu je <strong>Nives Celzijus</strong> (38).</p><p>Žiri je uglavnom 12 bodova dao <strong>Siniši Ružiću </strong>(51), koji je i ovoga puta opet na pozornicu izašao u ženskom izdanju. U liku američke pjevačice <strong>Taylor Dane</strong> (58), izveo je hit 'Tell It To My Heart' imitirajući spot.</p><p>- Ovo je bilo onako kako je trebalo biti. Bio si prezabavan, presmiješan, to boksanje rukama je nevjerojatno. Užasno zabavno i smiješno, ali i kvalitetno, dirljivo - rekao je<strong> Igor Mešin</strong> (53), a <strong>Goran Navojec </strong>(50) je zaključio: </p><p>- Ne samo da je bilo dirljivo, ovo je bilo i potresno. Konačno se vidjelo da kad glumac više nema izlaza, onda posegne za super moćima. Vidjelo se da si zabljesnuo u jednom momentu poput meteora.</p><p>Nakon ocjena žirija, Siniša je bio u prednosti, ali još je svaki kandidat nekome trebao dodijeliti pet bodova. Gledatelji su prokomentirali da je žiri pokušavao 'srediti' Siniši pobjedu. Marina Orsag svojih je 5 bodova dala Marku Braiću i tako je on odnio pobjedu, a Siniša je bio drugoplasirani. </p><p>- Iz aviona se vidjelo da žiri želi da Siniša pobijedi. Ali neće moći ove noći - napisala je jedna gledateljica, a druga se nadovezala: </p><p>- Apsolutno zasluženo! Ostali su večeras bili baš loši, svi redom...</p><p>Bilo je i onih koji su smatrali da Marina nije dobro postupila jer se radi o zabavnoj emisiji. </p><p>- Zbog Siniše ovo i gledamo, sve si upropastila - komentirali su. </p>