Pobjeda Chriztel podijelila je publiku: 'Malena je simpatična i ima glas, ali Emina je bila bolja'

Međimurka Chriztel Renae Aceveda pobjednica je desete sezone showa 'Supertalent'. Pred žirijem i publikom izvela je pjesmu Doris Dragović te još jednom oduševila svojim glasom.

Dok je žiri bio oduševljen njom i njenom pobjedom, gledatelji su komentirali kako nije zaslužila pobjedu. Prema mišljenju nekih, pobjedu je zaslužila Emina Bajtarević.

Foto: Luka Dubroja

- Onaj kome je ovo za pobjedu, pored Emine i njenog talenta, nije sav svoj - jedan je od komentara.

- Samo Emina zaslužuje pobjedu. Svi smo glasovali za nju - napisala je gledateljica.

- Malena ima glas i jako je simpatična, ali Emina je trebala pobijediti. To je za mene Supertalent - dodala je druga.

Foto: Luka Dubroja

- Emina je prava pobjednica i level iznad svih, nešto posebno - pisali su.

- Čestitam ovoj prelijepoj mladoj djevojčici, ali za mene je istinski Supertalent Emina - poručila je gledateljica.

- Definitivno je Emina trebala pobijediti. Jer to što ona radi rijetko tko može. Ova mala ima lijep glas i to je to - zaključila je jedna.