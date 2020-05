Gledatelji uočili grešku u kvizu: Pa tko vama smišlja ta pitanja?

Gledatelji su ponovno pronašli grešku u kvizu '10 pitanja', koji se emitira na RTL televiziji. Pitanje je glasilo: 'Koja od navedenih pješčanih plaža ne postoji?', a ponuđeni odgovori su bili: A) Rajska plaža, otok Rab; B) plaža Bunike, otok Lastovo; C) plaža Sabunike, otok Nin; D) plaža Vela Pržina, otok Korčula.

Foto: RTL

Točan odgovor je bio da ne postoji plaža Bunike, ali gledatelji su se pobunili jer odgovor pod C također nije točan. Otok Nin ne postoji, već je to gradić čija se starogradska jezgra nalazi na malenom otočiću usred plitke lagune, no ostatak grada nije otok. Plaža Sabunike se ne nalazi u Ninu već je riječ o naselju koje je u sklopu općine Privlaka, a nalazi se između Privlake i Nina.

Foto: Facebook

- Koji genijalci smišljaju pitanja za ovaj kviz na RTL-u? Ne znam od kad postoji plaža Sabunike na otoku Ninu? Koliko ja znam Sabunike su mjesto pokraj Nina, a isto tako znam da Nin nije otok. I Kraljičina plaža u Ninu je prekrasna. Vratite nam Lazu Golužu i Olivera Mlakara - glasi jedan komentar.

Foto: RTL

Nije samo gledatelje zbunilo ovo pitanje. Natjecatelj koji je igrao u paru s Danijelom Dragović (18) i Josipom Ajdukom (22) odlučio se za odgovor C i objasnio da Nin nije otok. Ipak, njegov odgovor nije bio prihvaćen.

