Gledatelji uz Nušu: Ti si žena, a on dječak, budi moja gasilka!

Slovenska pjevačica Nuša Rojs (28) osvojila je hrvatsku publiku, ali ne i Miju Matića (27). Iako je u finalu showa 'Gospodin Savršeni' odabrao baš nju, njihova ljubav nije potrajala, za što gledatelji krive Matića.

-- Prvo mi je rekao da bi to bilo dobro i onda se distancirao. Više mi nije pisao i bilo mi je teško. Nakon četiri dana mi se javio i rekao da više ne osjeća da je to ono pravo - rekla je tužnim glasom Nuša za RTL. I to je bilo dovoljno da krene lavina komenatara. I dok su društvene mreže Gospodina Savršenog zatrpane negativnim komentarima, Slovenki svi pružaju podršku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ti si jedna mlada, predivna cura, život je pred tobom.. Zaslužuješ pametnijeg, mudrijeg i zrelijeg muškarca.. Mijo ti nije dorastao.. - napisala joj je jedna pratiteljica na Instagramu, a drugi se odmah nadovezao:

- Nuša, glavu gore budi jaka, i budi svoja kao i do sad. Nemoj pjevati tužne pjesme, otpjevaj nam neki rock, pjesmu što pjevaju jake žene, smij se i bude pozitivna, iskrena i nasmijana kao i uvijek.

Foto: Instagram

A osim što joj pružaju podršku na Instagramu, njezine pjesme na YouTubeu su sve slušanije, a stižu joj i ponude za brak:

- Ovaj nema pojma što radi, ja bih te odmah oženio. Budi moja vatrena gasilka - pišu joj u komentarima.

A klubu razočaranih Mijinom odlukom odavno se pridružio i njegov otac. On je od samog početka navijao za Slovenku, koju je smatrao idealnom ženom za svojeg sina. Čak je i Mijo priznao kako ga je otac zamolio da više djevojke ne dovodi doma.

Foto: YouTube/Screenshot

- Tata stari emotivac i zamolio me je da ga više ne upoznajem sa svojim djevojkama jer mu se sve brzo svide i bude mu teško ako ne uspijemo - rekao je Mijo.

A osim pratitelja, uz Nušu je stala i još jedna od natjecateljica u showu, Emily Živčić (26)..

- Moja Nuša, bitno da smo ti i ja solo u isto vrijeme. Party timeeeee - poručila joj je Emily.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU 'ZENZACIJE'