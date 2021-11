U drugoj epizodi vukovarskog tjedna 'Večere za 5 na selu' domaćica je bila najmlađa ovotjedna natjecateljica Lorena. Neki gosti su joj zamjerili kupovne namirnice, što je rezultiralo s dvije osmice, sedmicom i desetkom od velikodušnog Nenada.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovoga puta, gledatelji su se složili s mišljenjem gostiju te smatraju kako kritike nisu bile preoštre. Dio publike na društvenim mrežama istaknulo je da je Lorena još mlada i da tek uči, no neki su bili vrlo oštri.

- Predjelo kupljeno, glavno jelo na pola kupljeno a desert isti kao i jučer - zamjerio je Loreni gledatelj.

- Draga Lorena, i moja Lorena doma skuha sve ovo kao što i ti bez ikakvog problema. Samo što moja Lorena ima 12 godina. Svakako bravo za trud iako ti je predjelo tuđe, njoke kupovne, desert lagan. Ocjene primjerene - poručila je gledateljica.

- Nije se baš nešto potrudila ni oko jela ni oko atmosfere tako da su ocjene dosta realne... - glasio je jedan od komentara.

- Kupljena plata, mozak me zabolio dok je mlada dama mrcvarila kruh na bauštelske šnite, kupovne njoke i bezličan tanjur glavnog jela. Desert je ok izgledao i igra je bila ok. Tu pohvala. Ali iskustvo dolazi s godinama pa ima nade - zaključio je gledatelj.

- Što reći... ništa...ekipa nije zanimljiva po ničemu..jedino Nenad tu neku atmosferu i stvara... - pisalo je u jednom od komentara na Facebooku.