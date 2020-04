Gledateljice 'lude' za Adamom: Otkrio im sve privatne detalje

Drage moje i dragi moji...Pošto je došlo jaaako puno pitanja...da odgovorim tu u jednom bar na neka od njih. Imam 187 cm, 93 kg i vodenjak sam 🤣🤣🤣 Treniram 4 puta tjedno i ne pijem ništa osim whey proteina.(okej i pivo i vino) 🤣😘 S obzirom na veliki interes za trening, potrudit ću se više objavljivati i odgovarati na upite. Pusa.😘 #fit #motivation #trening #bitifitlavovskijeposao

A post shared by Adam Kromer (@kromer.adam) on Apr 9, 2020 at 1:27am PDT