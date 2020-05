Gledateljice zaludio novi srpski voditelj: 'Lutkice, dođi mami'

Miloš Radenković već tri godine dio je Javnog servisa Srbije, ali nije ni slutio da će se naći na malim ekranima, jer je radio na drugoj poziciji Radiotelevizije Srbije. Urednica Vremenske prognoze Biljana Vraneš postavila ga je za voditelja vremenske prognoze u Dnevniku, piše Blic.

- Radio sam na drugoj poziciji na RTS-u u sektoru elektronske grafike. Radeći na tom poslu, upoznao sam urednicu vremenske prognoze Biljanu Vraneš, koja je zaključila da imam korektnu dikciju, da to dobro zvuči i predložila mi je da se pridruži njezinom timu. Na kraju se ispostavilo da sam se dobro snašao - rekao je Miloš.

Foto: screenshot/rts.rs

Sada je od vremenske prognoze došao do vođenja dnevnika, a to su primijetile i mnoge gledateljice, koje ga 'časte' mnogim komplimentima.

- Kakva lutkica. Dođi mami - samo je dio komentara.

Foto: screenshot/rts.rs

Mladi voditelj dobiva većinom pozitivne komentare na svoj rad, a događa se i da ga prepoznaju na ulici.

- Još je to umjereno jer sam na početku, ali kad dođe do takvih situacija, to su pozitivni komentari i mogu reći da mi je zbog toga baš drago - rekao je Miloš. Djevojke mu se sada, pak, ne udvaraju više nego prije.