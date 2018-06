'Glembajevi' na otočiću Sveta Katarina u Pulskom zaljevu

Bivši pulski vojni kompleks Katarina-Monumenti pretvorit će se za manje od mjesec dana, 29. lipnja, u pozornicu na kojoj će ansambl Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba izvesti balet 'Gospoda Glembajevi', najavljeno je na današnjoj konferenciji za medije u Istarskom narodnom kazalištu na kojoj je prezentiran ovaj cijeli nesvakidašnji projekt.

Najslavnije i najutjecajnije djelo Miroslava Krleže, 'Gospoda Glembajevi', prvi put je izvedeno kao balet prošle godine, kada je i dobilo nagradu hrvatskog glumišta za Najbolju baletnu predstavu u cjelini. Koreograf, redatelj, autor libreta i glazbenog odabira je Leo Mujić, koji je uz glazbenu podlogu Ludwiga van Beethovena i Sergeja Rahmanjinova uspio Krležine monologe i dijaloge transformirati u nezaboravnu plesnu čaroliju.

Na otočiću Katarina u Puli ovaj balet po prvi puta će biti izveden izvan kazališta, na otvorenom prostoru.

Organizator HNK-ovog gostovanja u Istri je grupacija Kermas, u vlasništvu poduzetnika Danka Končara, koji je ovim potezom želio najaviti ponovno vraćanje života na dugi niz godina zapušteni dio pulskog zaljeva. Posebno bitno je naglasiti humanitarni karakter samog događaja – prihod od prodaje ulaznica za ovu baletnu predstavu namijenjen je nabavci tri medicinska uređaja neophodna za pedijatrijski odjel Opće bolnice Pula.

- Svaka pomoć i donacija bolnici uvijek je više nego dobrodošla i ovim putem zahvaljujem što će ukupna sredstva od prodaje ulaznica biti namijenjena za kupovinu neophodnih medicinskih uređaja. Riječ je o defibrilatoru, monitoru vitalnih funkcija i holteru EEG koji svi imaju veliki značaj za rad Odjela za pedijatriju i zaista su nam neophodni – kazala je ravnateljica Opće bolnice Pula, dr.sc. Irena Hrstić te dodala da ovakve i slične humanitarne aktivnosti imaju i veliki dugoročni značaj jer potiču i druge sudionike u društvu da daju svoj doprinos društvenoj zajednici.

O samom baletu i gostovanju HNK-a u Puli intendantica Dubravka Vrgoč kazala je:

- Prije svega me iznenadio i razveselio poziv Danka Končara za izvedbom baleta na ovakvom jedinstvenom i izazovnom prostoru. Plesati na tom prostoru veliki je izazov, a mene su upravo nesvakidašnji projekti oduvijek posebno privlačili. U ovom slučaju ponajprije stoga što se u ambijentalnoj transformaciji s 'Glembajevima' otvara jedna nova plesna priča, ali i mogućnost afirmiranja novog iznimno atraktivnog scenskog prostora te modela suradnje između poduzetnika i kulture koji kod nas, na žalost, baš i nije zaživio. Balet 'Gospoda Glembajevi' autentičan je umjetnički doživljaj koji je protekle sezone punio gledalište HNK i za koji se uvijek tražila karta više. Za zagrebački HNK izvedba 'Glembajevih' na otoku Sveta Katarina važan je iskorak u našim nastojanjima da proširimo djelatnost nacionalnog kazališta i to omogućavajući susrete umjetnika i gledatelja i na onim prostorima koji originalno nikada nisu bili namijenjeni teatru. Stoga se iznimno veselimo ovoj 'pulskoj avanturi'.

U ime organizatora, grupacije Kermas, Krešimir Raguž istaknuo je kako je uopće došlo do ideje organizacije 'Glembajevih' na Svetoj Katarini.

- Uoči prošlog Božića u zagrebačkom HNK gledali smo Orašara te počeli zamišljati kako bi izgledala izvedba jednog vrhunskog baleta na otvorenom prostoru. Odmah nam je na pamet pao otočić Katarina jer tamo ne bi bila riječ samo o nastupu pod zvijezdama nego i uz samo more. Pristupili smo intendantici HNK, gospođi Vrgoč i ako je do tada i postojala ikakva sumnja u ovu ideju ona je u trenu nestala. Projekt jest iznimno zahtjevan, zapravo možemo ga nazvati i pionirskim, ali uz suradnju gospođe Vrgoč mi mu se iznimno radujemo i ne sumnjamo da će biti uspješan. Dodatno, a na to smo posebno ponosni, humanitarni karakter samog događaja i donacija ukupnog prihoda od prodanih ulaznica pedijatrijskom odjelu pulske bolnice cijelu ovu priču zaokružuje na jedan plemenit način. Kulturna scena Istre tako će dobiti jedan izniman balet, bolesna djeca pomoć, a mi iz Kermasa zadovoljstvo zbog privilegije da Istri, koja je nama dala toliko užitaka i sreće, možemo barem nešto pokloniti za uzvrat - rekao je.



Ulaznice za ovu baletnu predstavu od četvrtka moći će se kupiti na blagajnama Istarskog narodnog kazališta u Puli, te njihovom online shopu i blagajni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu po cijeni od 250 kuna.