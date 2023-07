Glumac Branko Blaće preminuo je nakon duge i teške bolesti

Glumačka legrnda Branko Blaće (74) preminuo je nakon duge i teške bolesti. Popularni Bleki, godinama se stoički, uz pomoć supruge Vesne i kćeri Lane, nosio s teškom bolešću. Rođen je u Zagrebu 1949. godine, a karijeru je izgradio nas prvim hrvatskim rock-operema, a najviše se proslavio predstavama Gubec-bega i Grička vještica, te druime mjuziklima.

Karijeru je počeo u grupama Sjene i Grešnici. Nastupao je na omladinskom festivalu Subotica ‘67. i na Zagrebfestu. Tijekom pjevačkog školovanja pjevao je i klasični repertoar, od Handela, preko Schuberta i Schumanna do Brahmsa. Pjevač i glumac snažne osobnosti i markantne, muževne scenske pojave odmah se vinuo u zvjezdane visine na praizvedbi Gubec-bega Krajača, Metikoša i Prohaske, u režiji Vlade Štefančića, 5. ožujka 1974., predstavi koju su u Koncertnoj dvorani Valtroslava Lisinskog i na brojnim gostovanjima vidjele tisuće i tisuće gledatelja. U Komediji je u radni odnos stupio 1. travnja 1978. i ostao do mirovine, 31. prosinca 2008.

U Gričkoj vještici igra Sinišu, u pop-operi Ho-ruk Slobodana, u mjuziklu Crveni otok Aleksandra Pavloviča. U mjuziklu Jadnici, 1982., u njegovoj prvoj verziji prije nego što je postao svjetski hit, ostvario je nadasve dojmljivog Javerta. Na praizvedbi glazbenog komada Tata, udajem se za Crnca ostvaruje ulogu Johnyja, u Operi za tri pare Macheatha te još dvije antologijske uloge u rock-operama, Ulrika Celjskog u Crnoj kraljici i Caiaphasa u Jesusu Christu Superstaru. Antologijskom Gupcu, s kojim ga poistovjećuje najšira publika, vraća se 2004., u režiji Igora Mešina i Damira Lončara.

Njegov vrlo lijep, snažan bas-baritonski glas mnogi su htjeli usmjeriti prema operi no on je, spoznajući koliko mu je glas mikrofoničan, razvijao glazbeničku svestranost na estradi i festivalima zabavne glazbe. Često je pjevao i snimao duete s Nadom Rocco i Ditkom Haberl, ali i s opernom primadonom Boženom Ruk-Fočić. Na albumu Zagrli me nježno autor je glazbe nekih od pjesama.

Uz kazališnu karijeru, Branko Blaće svoju je glumačku nadarenost iskazivao u filmovima, pretežno trilerima u američkoj koprodukciji. Dospio je i do opere, tumačeći glumački dio naslovne uloge Ere s onoga svijeta Jakova Gotovca u sjajnoj televizijskoj ekranizaciji Danijela Marušića.

Bogato i svestrano iskustvo rado je dijelio u pedagoškim radom s mladim glumcima i pjevačima zainteresiranim za mjuzikle. Tumačio im je specifičnosti tehničke i interpretativne strane pjevanja u mjuziklu.

Ispod Blekijeve snažne vanjštine kucalo je toplo, široko srce za njegovu obitelj i prijatelje, za glazbu i kazalište. Od svjetala pozornice odlazio je ljeti puniti baterije u netaknutu prirodu Velebita. Zauvijek će ostati jedinstvena pojava hrvatskog kazališta i glazbe.